Instalarán 3 mil 215 medidores inteligentes

Ciudad Juárez— La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) presentó la adquisición de 3 mil 215 “medidores inteligentes” que se reemplazarán en tomas del sector industrial y comercial con mayores consumos de agua potable, sin costo para los usuarios.

En una conferencia de prensa ofrecida ayer, el director de la JMAS Jorge Domínguez, expuso que se trata de un plan de micromedición cuyos aparatos no requieren la manipulación de una persona y mandará datos vía satelital a la JMAS.

Dijo que establecerán los consumos exactos e identificarán fugas de agua potable. Estos aparatos tienen la particularidad de que no se necesitará de una persona para realizar la lectura de consumo del vital líquido.

Agregó que se destinó una inversión de 35 millones de pesos, pero los medidores no tendrán costo alguno para los usuarios.

“Estamos encaminando este proyecto principalmente a la recuperación de agua no contabilizada, agua que se gasta pero no se paga, esto está ocasionando un problema a la población y puede ocasionar que en muy pocos años no tengamos agua para todos”, manifestó Domínguez.

Anotó que este proyecto lo que pretende es reducir la extracción de agua en un futuro cercano y que el agua llegue para todos con un servicio mucho mejor.

Los medidores inteligentes se instalarán en usuarios de grandes consumos especialmente del tipo industrial, iniciando a finales de septiembre, octubre y noviembre.

Agregó que se contempla la adquisición de 20 mil medidores más en una segunda etapa para este mismo año que se instalarán en el sector industrial yun porcentaje mínimo del habitacional.

Para 2020 se van a comprar 50 mil medidores para el sector doméstico, y en el 2021 otros 50 mil para este último sector, dejando en claro que los medidores no tendrán ningún costo para el usuario.

Cabe hacer mención de que los medidores son de plástico, lo que los hace menos atractivos para su hurto, y en caso de que lleguen a ser sustraídos, cuentan con un sistema de ubicación integrado, teniendo un tiempo de vida útil de entre 10 y 15 años, se informó.





