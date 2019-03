Indagan supuesto abuso sexual

Ciudad Juárez— La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el probable delito de abuso sexual cometido por un maestro de secundaria en perjuicio de cinco menores.

De acuerdo con la versión del vocero de la Fiscalía, Alejandro Ruvalcaba, el 5 de marzo se levantó la querella por parte de los padres de familia de los menores, por lo que ya se investiga el caso.

De acuerdo con la directora del Instituto Rosario Castellanos, Thelma Andazola, el maestro que fue señalado como el probable responsable del abuso ya se encuentra desde hace tres días sin impartir clases.

Agregó que en caso del que el maestro resulte responsable de la acusación, se le retirará de su puesto en la institución.

La directora comentó que el grupo de segundo grado del turno matutino, fue en donde se realizaron los supuestos tocamientos.

“Son padres de familia que tienen aquí desde preescolar hasta secundaria, yo creo que son padres de familia que conocen el trabajo de la institución, nunca se ha dado un caso”, expuso Andazola.

El miércoles de la semana pasada dos de las madres de los menores se acercaron al colegio para hablar sobre el caso, ocho días después de que los padres se enteraron, refirió la directora del plantel.

La directora dijo que se les dio una cita a los padres de familia para hablar con el profesor, y los afectados llegaron con dos patrullas y uno de los agentes le pedía el nombre del maestro, sin tener una orden para poder permitirles la entrada.

Explicó que les dijo a los padres: “si el maestro se tiene que ir, se irá, yo no me hago ni del lado de los muchachos, ni del lado del maestro, tenemos que ver las dos versiones, no he escuchado la versión de sus hijos porque ustedes fueron los que vinieron, porque hasta hoy los trajeron”.

Andazola dijo que ya fue notificada por la Fiscalía para presentarse, y será hoy cuando acudirá en la mañana para dar su versión de los hechos.

La directora añadió que en el plantel cuentan con cámaras de seguridad y el día en que las madres le denunciaron lo ocurrido, estaban presentes 24 alumnos en el salón.

La denuncia quedó asentada en la carpeta 7730/2019, mencionó una de las madres que pusieron la querella.

Una de las quejosas que omitió dar su nombre comentó que a su hijo el maestro le hizo tocamientos en los genitales, y después de la denuncia fue víctima de bullying por parte de otros compañeros, por ese motivo no acudió a clases desde que sucedió el supuesto abuso.

Comentó que más padres también interpondrán otra denuncia en contra de la directora por permitir las burlas de los demás compañeros.

“Traemos un estrés todas las mamás, y los niños más, y yo que tengo otras dos niñas en la primaria de ahí mismo y tengo que ir”, agregó una de las entrevistadas.

[email protected]