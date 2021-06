Incompleto personal electoral a dos días de las elecciones

Ciudad Juárez— A dos días de la Jornada Electoral de este 6 de junio, la Asamblea Municipal de Elecciones (AME) no ha podido contratar la totalidad de supervisores, capacitadores y asistentes electorales, conocidos como “caes locales”.

Hasta el 2 de junio, dicho órgano de elecciones había designado formalmente a 610 personas, pero todavía faltaban por completar al menos 60, para tener cubierto el trabajo que se desarrollará durante el próximo domingo.

Los caes locales representan la “columna vertebral” del proceso electoral, según declaraciones de Cecilia Sarabia, presidenta de la AME.

Se han emitido cuatro convocatorias por el Instituto Estatal Electoral (IEE), sin embargo, no han podido completar este personal, y una de las causas expuestas ha sido la contingencia sanitaria.

Las principales actividades que desarrollarán son preparar y distribuir la documentación y materiales electorales, operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y los mecanismos de recolección de los paquetes electorales, así como fungir de auxiliar en los cómputos distritales o municipales.

Ayer, la vocera del Instituto Estatal Electoral (IEE), Oksana Volchanskaya, refirió que, en relación al problema, el Consejo Estatal de este órgano electoral tomó la decisión de realizar la designación directa, derivada de una revisión de las personas que se habían registrado en las cuatro convocatorias y cumplieron con todos los requisitos formales.

“Hay casos de personas registradas que no han completado el procedimiento para llegar al punto de la contratación, o bien quedaron en reserva en las convocatoria previas”, mencionó.

Sin embargo no respondió algunos cuestionamientos, como: ¿cuándo estarían firmando el contrato?, si se contratará a personas que no pasaron el examen como lo estableció el INE; ¿cuántas personas que no pasaron el examen han sido contratadas? ¿y qué va a pasar si no fueron capacitados?.

Al exponer que los caes son la columna vertebral de este proceso, Sarabia manifestó que ellos asisten en toda la labor electoral a funcionarios y funcionarias directivas de mesa de casilla, al personal de las asambleas, de manera previa, durante y después de la jornada.

Al momento de la jornada, están disponibles para lo que requieran los funcionarios de casilla, apoyarán en los mecanismos de traslado y recolección de paquetes, y auxiliarán a las asambleas durante los cómputos, anotó.

“Es una labor trascendental”, expresó.

jolmos@redaccion.diario.com.mx