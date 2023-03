Incomoda a mujeres insistencia de migrantes en los cruceros

Ciudad Juárez.- A través de las redes sociales, mujeres han denunciado a migrantes venezolanos que ofrecen en diferentes cruceros limpiar el parabrisas de su auto de una forma muy insistente que las hace sentir incomodas e incluso acosadas.

Mediante publicaciones en Facebook, comentan que los hombres, quienes en su mayoría van en grupo, suelen hacerles corazones en las ventanas del vehículo después de decirles amablemente que no.

“Después de decirles amablemente que no seguían ahí, me sonreían”, “Luego cuando se retiraron, ese mismo sujeto tomó la mano de una mujer joven que iba caminando en la banqueta, haciéndose el gracioso”, se expresó en una publicación.

“No sé si suene exagerado, pero me hicieron sentir MUY incómoda y NADIE debería hacer sentir así a una persona”, añadió la mujer.

“Me pasó lo mismo en el semáforo de la Tecnológico y avenida de La Raza, le dije que no y se quedó parado haciendo corazones en el parabrisas, sonriéndome y haciéndose el chistosito. Me sentí muy incómoda y me dio mucho coraje”, compartió una mujer en los comentarios de la publicación.