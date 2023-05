Ignora INM acuerdo migratorio con EU

Pese a los acuerdos de México con Estados Unidos para la recepción de extranjeros deportados bajo el Título 8, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, dijo ayer desconocer las devoluciones de venezolanos que ya ocurren de El Paso a Ciudad Juárez.

El funcionario federal informó que el compromiso del Gobierno mexicano es la recepción diaria de mil personas provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití; “pero por toda la frontera”. Y aseguró no tener la cifra de devoluciones que se realizarán por esta ciudad, debido a que las cifras se manejan en “conjunto” a lo largo de los 3 mil 200 kilómetros que dividen a los dos países.

Por Juárez “no ha habido, el día 10 sí hubo regresados venezolanos y ahorita no ha habido, ayer fue por Matamoros”, dijo Garduño Yáñez; sin embargo, cuando se le informó que un grupo de venezolanos narró a El Diario que después de firmar su “salida voluntaria” fueron devueltos el domingo 14 de mayo a través del cruce internacional de Santa Teresa-Jerónimo, aseguró que quien informaría sería el nuevo titular de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, Manuel Alfonso Marín Salazar.

“Han sido los mínimos y están considerados en la estadística diaria”, agregó después el comisionado nacional sobre las devoluciones que según los propios migrantes el domingo sumaron a más de 150 personas por el cruce de Santa Teresa-Jerónimo, en donde fueron recibidos por el personal del INM, el cual después los bajó en la zona de Anapra, por lo que después de caminar más de cuatro horas llegaron al Centro de la ciudad.

Los venezolanos aseguraron que, pese a acordar su recepción con Estados Unidos, el Gobierno mexicano no les proporcionó un permiso temporal para permanecer en el país, ni un permiso de trabajo en la ciudad.

Al cuestionar al comisionado nacional sobre si el INM les entregará permisos de trabajo a los migrantes extranjeros deportados, dijo que “ojalá, ojalá, y hay muchas oportunidades, pero muchos tienen el sueño americano y quieren ir a Estados Unidos”.

Tampoco el Estado sabe

Autoridades del Gobierno del Estado aseguraron desconocer el acuerdo en el que el Gobierno de México aceptó recibir cada mes de Estados Unidos a 30 mil migrantes a través de sus fronteras norte, de los que 250 pasarían por Juárez.

“Desde que fue presentado nuevo delegado en mesa de seguridad se le solicitó la prestación de información confiable en cuanto al acuerdo de retorno. Necesitamos información. Debemos saber el contenido del acuerdo. No podemos seguir adivinando si podemos prever con el supuesto acuerdo, no podemos estar a ciegas”, comentó Santiago de la Peña Grajeda, Secretario de Gobierno estatal.

Ayer la representación del Gobierno estatal en la ciudad, reportó el retorno de un grupo de migrantes por la ciudad, sin embargo, su titular, Óscar Ibáñez Hernández, aseguró que el Instituto Nacional de Migración (INM) no informó acerca de la cantidad de personas que cruzaron.

El lunes más de 100 migrantes mexicanos fueron deportados por Juárez, mientras que autoridades y albergues locales aseguraron aún desconocer si Estados Unidos realizará deportaciones masivas de extranjeros a esta frontera.

En abril el gabinete de seguridad estatal, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, se reunieron para atender la crisis migratoria en esta frontera.

En la reunión solamente se estableció un segundo encuentro en la ciudad para atender la crisis en mesas de trabajo en las que se diseñe, en un primer empuje, un enlace de información acerca del flujo migratorio en esta frontera.

Sin embargo, de acuerdo con funcionarios estatales, el INM no ha otorgados información confiable en relación a los trabajos que realiza, el acuerdo bilateral que supuestamente existe y su funcionamiento, además del número de migrantes que son retornados desde Estados Unidos por esta ciudad.

“Necesitamos información. Las fuentes deberían ser el propio Instituto y que sea del conocimiento público, pero hemos ido dando pequeños pasos”, comentó De la Peña Grajeda.

El funcionario agregó que no se ha identificado una oleada de migrantes en camino a la frontera como se había advertido antes de la conclusión del Título 42, “se esperaba una gran oleada, pero ahora se percibe una disminución y puede ser que estén (los migrantes) aspirando llegar a otras fronteras”, señaló.

‘Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, que no están en posibilidades

Previo al fin del Título 42 y la extensión del Título 8, Estados Unidos anunció que México continuaría con la recepción de 30 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití cada mes en sus fronteras sur y norte. Y “una vez que los devuelvan nosotros tenemos ya el derecho y la obligación de tratarlos de atender”, afirmó el funcionario mexicano.

“Es evidente que los tenemos nosotros que recibir, darles una condición, sí desean estar en el país, si desean ellos voluntariamente volver hacia su país con gusto lo haremos, excepto en la nacionalidad de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, que no están en posibilidades esos países de aceptar a los que salieron de sus naciones”, apuntó.

De acuerdo con el titular del INM, la mayor cantidad de deportados por el gobierno de Joe Biden son de origen venezolano y haitianos.

“Reitero que venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos no hay posibilidad material para poderlos devolver a su país de origen, porque sus países no tienen la voluntad de asistir consularmente para reunir los requisitos del procedimiento de devolución asistida. Se niegan los países, no hay voluntad política”, agregó.

Al cuestionarle sobre la necesidad de los albergues y actores locales de saber cuántas personas deportadas recibirá diariamente la ciudad, para poder preparar su apoyo humanitario, dijo que el INM cuenta con capacidad en sus albergues.

“Los albergues tenemos capacidades, 36 horas, y si no se les dará un documento para que continúen en el país”, apunto, aunque sus estancias provisionales no son albergues.

Disminuye flujo más de 50%

Garduño Yáñez destacó además que desde el 9 de mayo ha disminuido el flujo de migrantes entre México y Estados Unidos más de un 50 por ciento, al pasar de 11 mil 300 personas a entre 5 mil 200 y 5 mil 400 después de la extensión del Título 8.

Ayer, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que durante el lunes y el fin de semana realizó múltiples vuelos de remoción de personas migrantes a países como Colombia, República Dominicana, Ecuador y Honduras, como parte de docenas de vuelos realizados cada semana.

“Estados Unidos tiene una política arraigada de remover a los ciudadanos extranjeros que carecen de una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Esta política se aplica a todos los no ciudadanos independientemente de su nacionalidad”, informó el gobierno de Joe Biden a través de un comunicado de prensa, sin desglosar por qué fronteras habían ingresado dichos migrantes.

Indicó que Operaciones Aéreas de ICE realiza el traslado y remoción de no ciudadanos estadounidenses a través de aerolíneas comerciales y vuelos chárter en apoyo de las oficinas de campo de ICE y otras iniciativas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).

En todo el año fiscal 2022 (del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022), ERO realizó 72 mil 177 remociones a más de 150 países a nivel mundial.