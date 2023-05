Lamentan que Yvasa se vaya sin castigo

Debido al final del contrato, no es probable que la empresa Yvasa que opera el relleno sanitario, mejore sus procesos, indicó la regidora Austria Galindo, integrante de la comisión de Servicios Públicos.

“Sí se están generando muchos problemas en el tema del relleno sanitario y también es que la concesión está terminando, de alguna manera, no tengo en mi imaginario inmediato, pero cuando se termina un contrato de concesión obviamente hay muchos problemas generados”, mencionó.

Dijo que está a favor de que las nuevas concesiones de la recolección de basura y operación del relleno estén separadas, y no sea una sola, como funciona actualmente PASA que recoge la basura y subcontrató a Yvasa para la operación del tiradero.

“Algo que me parece correcto es que también sea otra concesión del relleno porque actualmente el Municipio tiene las manos atadas en el tema contractual porque la empresa que está a cargo del relleno no tenemos una relación con ellos, lo que pasa es que como estamos hablando de una inversión millonaria y le quedan meses de trabajo, no es viable; más bien lo importante sería hacer la renovación del contrato para que se pueda dar esa inversión”, indicó.

El director de Limpia presentó el lunes pasado el proyecto para licitar el servicio de recolección de basura y operación de relleno, ya que el actual contrato vence el 4 de septiembre del 2023.

“Sí está complicado, vamos a estar trabajando, se pretende subir el proyecto el 26 de mayo no sé si sea un tiempo conveniente o suficiente para estudiar el tema, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que estudiar bien el tema, y por mi parte eso es lo que voy a hacer, pedir información adicional”, manifestó Galindo.

