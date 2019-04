Hubo violencia en el noviazgo: fiscal

Durante el noviazgo que sostuvo con su presunto homicida, la estudiante de la UACJ Dana Lizeth, fue hostigada y sufrió violencia y aunque terminó con esa relación volvió a iniciarla, así se desprende de la declaración presentada por la madre de la víctima y la cual forma parte de la carpeta de investigación instruida en contra del sospechoso cuya situación jurídica se resolverá hoy viernes.

La continuación de la audiencia que inició el martes pasado en contra de Andrés David H.S., está programada a las 10:00 horas.

El martes pasado al formular cargos legales en contra del presunto responsable, una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de género señaló que la víctima fue privada de la vida entre las 22:00 y las 23:00 horas del viernes 5 de abril en un parque ubicado en las calles Bucarest y Haití de la colonia Progresista.

La fiscal le informó al Tribunal de Control que Dana Lizeth y Andrés David sostuvieron una relación de noviazgo durante tres años e indicó que ella sufrió violencia durante esa relación. Además señaló que al momento de fallecer la mujer tenía de cuatro a seis semanas de embarazo.

Al rendir declaración ante el MP la mamá de la víctima, Sandra Eliza C.C., dijo que su hija inició una relación de noviazgo con el ahora detenido un día antes de cumplir 15 años –el 22 de octubre del 2015–, cuando ambos eran estudiantes en un Colegio de Bachilleres.

Además refirió que un mes y medio o dos meses antes del crimen, Dana Lizeth trabajaba en un centro comercial de Plaza Sendero y al acudir a recogerla vio que Andrés David llegó por la víctima y lo observó muy acelerado. Cuando éste se retiró, un guardia de seguridad le dijo que Dana estaba en el baño. Al buscar a su hija, ésta le contó que un hombre le acababa de hablar a su celular para amenazarla y que desde tres o cuatro meses antes la estaban amedrentando.

Dana también le dijo que su exnovio Andrés David le estaba pagando a unos extorsionadores para que no le hicieran nada y posteriormente ella renunció al trabajo y se concentró en sus estudios de Literatura Hispanoamericana, declaró la madre quien precisó que desde esa fecha ella estaba más atenta con su hija la llevaba y la recogía.

Además la testigo indicó que en una ocasión su mamá, es decir, abuela de la víctima, observó a Andrés David y a la hermana de él vigilando a Dana, atrás de un carro.

“Siempre estaba por teléfono o con mensajes, como hostigamiento. Tenía una actitud maquiavélica, me refiero a que hablaba de matar a medio mundo, me refiero a que tenía amigos que podían hacer muchas cosas por él, en una ocasión desaparecieron a una persona con ayuda de amigos porque él se los había pedido. Él le decía ‘cómprate una navaja o nudillos para que te defiendas’”, afirmó la mamá de la víctima.

Sandra Eliza C.C., dijo que en una ocasión su hija había terminado la relación con Andrés David pero a los 15 días regresó con él.

Respecto a los hechos ocurridos el 5 de abril refirió que su mamá fue a dejar a la víctima y al actual novio al trabajo de la joven y en la noche ella iba a ir por ambos. Pero antes de la hora prevista, quien era la actual pareja sentimental de su hija le mandó un mensaje pidiéndole que le hablara a Dana Lizeth y ella contestó que ya lo había hecho y no respondía; también precisó que su hija no le había mandado ningún mensaje de alerta y que al recibir la noticia de que no la encontraban comenzaron a buscarla.

Además de la declaración de la mamá de Dana, el MP recabó las versiones de tres guardias de Seguridad del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB) de la UACJ, del novio de la víctima, los compañeros de trabajo de Dana, el informe en criminalística de campo, el resultado de la necrocirugía, los informes de agentes investigadores y la declaración del sospechoso, entre otros datos de prueba.

La diligencia de hoy estará presidida por el juez de Control Dirceu Ismael Solís Mendoza.





[email protected]