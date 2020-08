Harán hoy examen estudiantes sin computadora

Cortesía

Ciudad Juárez— Más de 500 adolescentes que no tienen computadora en casa acudirán hoy a cuatro planteles del Colegio de Bachilleres (Cobach), los de más alta demanda en la ciudad, para hacer el examen de admisión de manera presencial.

La prueba se aplicará en los planteles 6, 7, 9 y 11 en dos tandas con menos de cinco alumnos por salón, dijo el director de la institución en la Zona Norte, Eduardo Limón Alonso.

Aseguró que se tomarán las medidas necesarias para evitar la propagación del virus durante la jornada, con la instalación de filtros escolares que contemplan la distribución de gel antibacterial, cubrebocas y la toma de temperatura.

Entre el miércoles y el jueves, el 80 por ciento de los más de 6 mil alumnos que obtuvieron una ficha de ingreso a nivel medio superior presentó la evaluación diagnóstica de manera virtual, agregó el funcionario.

A los que harán la prueba físicamente en los planteles, el director del Cobach pidió llevar cubrebocas, la ficha de inscripción pagada, lápiz e identificación oficial.

Ayer en dichos planteles se llevó a cabo una jornada de limpieza y sanitización, indicó. Dijo que toda la semana ha habido en éstos atención incluso presencial, para quienes han tenido dudas.

Los resultados de esta prueba se publicarán el próximo 24 de agosto.

Limón Alonso aseguró que no se presentaron fallas en la plataforma del examen Ceneval, y quienes no pudieron hacer el examen fue porque no pagaron ficha, la computadora no les ayudó o ingresaron datos incorrectos.

“Hubo jóvenes que no pudieron entrar porque no pagaron la ficha, el cómputo no les ayudó o tenían mal el folio. El sistema nunca falló, siempre funcionó bien, pero hubo nerviosismo y desesperación de los jóvenes”, señaló.

Y, no obstante, aseguró que todos los casos se han atendido.

