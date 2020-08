Se inconforman estudiantes de Femap ante regreso presencial

Omar Morales/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- Estudiantes de la Escuela de Enfermería del Femap están quejándose porque a partir de hoy por la tarde iniciarán las prácticas presenciales en el hospital y no quieren acudir porque tienen miedo de algún contagio de coronavirus.

Los alumnos que son alrededor de 30 deben ir presencialmente de 3 a 9 de la tarde, dijo la madre de un estudiante, consternada porque asegura en casa su madre tiene diabetes, enfermedad que se agrava con el Covid-19.

En la queja, dijo que la subdirectora, de apellido Villa, incluso los amenazó con quitarles las becas a quienes no acudan. “Les dijo que no están obligados a ir, pero si no van reprobarán tres materias, al reprobar esas tres materias les van a quitar la beca, esa es una forma de obligarlos a ir”, señaló.

Además se quejan de que no les darán insumos de protección, sino cada quien tiene que comprarlos. “A una alumna que se quejó le quitaron la beca por reclamarle a la subdirectora”, denunció.}