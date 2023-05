Han otorgado 79 mil citas con app CBP One

Desde el 12 de enero hasta el 30 de abril, el Gobierno de Estados Unidos otorgó más de 79 mil citas a través de la aplicación móvil CBP One para que los solicitantes de asilo pudieran cruzar por los ocho puertos autorizados a lo largo de la frontera con México, mientras que actualmente recibe hasta más de 150 personas al día desde Ciudad Juárez.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), las principales nacionalidades a las que se les han otorgado citas son mexicana, venezolana y haitiana.

En abril, CBP procesó a lo largo de su frontera con México a más de 22 mil personas en los puertos de entrada como excepciones al Título 42, en función de una evaluación de vulnerabilidad individual utilizando la nueva funcionalidad disponible en la aplicación CBP One.

Aunque no informó un desglose de quienes ingresaron a través de la aplicación móvil, el mes pasado la Oficina de Campo de El Paso procesó a 3 mil 309 personas, de las cuales 217 fueron expulsadas bajo el Título 42 y 3 mil 902 bajo el Título 8.

“La gran demanda de estas citas ha significado que no todas las personas que buscan citas han podido programarlas, pero la transición del proceso de excepciones a CBP One permite un acceso más abierto y ha brindado beneficios inmediatos en la reducción de la explotación de personas vulnerables que buscan presentar en los puertos de entrada”, señaló la autoridad estadounidense.

Destacó que la gran cantidad de citas programadas a través de CBP One en los últimos meses fue posible gracias a la identificación de mejoras en los procesos y la implementación de una serie de actualizaciones de software que solucionaron las dificultades técnicas informadas anteriormente.

Por ejemplo, CBP abordó los problemas relacionados con la geolocalización y los mensajes de error debido a problemas de ancho de banda con un software de terceros.

Además, la funcionalidad de programación de citas para no ciudadanos indocumentados de CBP One ahora está disponible en inglés, español y criollo haitiano.

Ante el fin del Título 42 y la extensión del Título 8 para todas las nacionalidades, el Gobierno de presidente Joe Biden implementó el acceso a su país a través de citas, las cuales se solicitan a través de la aplicación móvil gratuita CBP One.

El acceso a través de la aplicación comenzó el 12 de enero, pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que desde el 10 de mayo serían recibidas mil personas diarias a través de los ocho puertos fronterizos autorizados para su ingreso, que son: el puente internacional Paso del Norte, en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, y los puertos en las fronteras de Brownsville, Hidalgo, Laredo y Eagle Pass, Texas; en Nogales, Arizona; y en Calexico y San Ysidro (Peatonal Oeste-El Chaparral), en California.

Sin CBP One las personas que ingresen a Estados Unidos no tendrán un permiso para trabajar y podrán ser sujetas a la deportación, así como a un castigo para no ingresar por años a Estados Unidos.