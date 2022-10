Hallan toma clandestina de hidrocarburos en Granjas de Polo Gamboa

Ciudad Juárez.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la intervención que realizó ayer en una propiedad de la calle Tehuacán, en la colonia Granjas de Polo Gamboa, corresponde a la investigación de una toma clandestina de hidrocarburos.

El operativo fue visible alrededor de las 14 horas, cuando en esa zona, entre las calles Morelia y Toluca, alrededor de 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), otros 20 de Petróleos Mexicanos y de la FGR -que acudió también con una unidad canina- se encontraban trabajando con resguardo de cordones de plástico.

A través de éstos, el personal oficial fue captado mientras subía una manguera en una de las camionetas.

De acuerdo con archivos periodísticos, en esta zona del sur de la ciudad ya se habían detectado previamente presuntas prácticas de extracción ilegal de hidrocarburos.

“En los últimos años sobre la calle Tehuacán de la colonia Granjas Santa Elena se han encontrado cuatro tomas clandestinas para el robo de hidrocarburo, situación que tiene alarmados a los vecinos, pues cuando se presenta alguna contingencia –como el incendio registrado el martes pasado–, no saben cómo actuar ni cuentan con agua potable para hacerle frente mientras llegan los cuerpos de emergencia”, indicó un reporte de El Diario del 3 de abril de 2020.

“Nosotros vivimos aquí. Es gente (los presuntos huachicoleros) que no le importa, aquí no tienen familia, nosotros sí, al menos yo tengo 30 años viviendo aquí; todavía me acuerdo cuando pusieron los ductos de Pemex… En esta barda de la calle Tehuacán encontraron una toma de huachicol, si se fija tiene todavía tiene el listón amarillo y en la puerta dice que está clausurado; en esta misma calle casi al final encontraron una toma, enfrente otra, pero en distintas fechas, y aquí mismo fue el incendio de esta semana”, indicó una vecina del sector entrevistada para el mismo reporte de 2020.