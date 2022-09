Capturan a dos con 11 armas y cientos de municiones

Ciudad Juárez.- Dos personas detenidas, 11 armas de fuego y cientos de municiones aseguradas fue el resultado de un cateo realizado por elementos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en la colonia Granjas de Chapultepec.

En un comunicado emitido por la Fiscalía detalla que los detenidos se identificaron como Omar Fernando C. C. y José Lorenzo David C. C.

El Ministerio Público solicitó a un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la orden de cateo con la que el jueves 29 de septiembre se ingresó en un domicilio de la calle Flamingo, acción en la que participaron de manera coordinada elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Peritos en Criminalística de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Durante la inspección, se encontró en la vivienda un vehículo de la marca Jeep, línea Cherokee, en cuyo interior se localizó el siguiente armamento:

• Arma de fuego tipo fusil con leyenda ARR556 RUGER MAYOOAN NC USA..

• Arma de fuego tipo fusil de calibre 5.56 milímetros.

• Arma de fuego tipo fusil de calibre 7.62 x 39 milímetros.

• Arma de fuego tipo fusil con leyenda L.A.R. MFG WEST JORDAN UT USA

• Arma larga color negro con leyenda PALMETTO ESTATE ARMORY WEST COLUMBIA PA-15.

• Arma de fuego tipo fusil con leyenda ANDERSON MANUFACTURING.

• Arma de fuego de calibre 380 milímetros, abastecida con seis cartuchos útiles.

• Arma de fuego con leyenda Smith & Wesson, con cargador abastecido.

• Arma de fuego de calibre .9 milímetros, abastecida con dos balas.

• Arma de fuego de calibre .9 milímetros, abastecida con dos balas.

• Arma de fuego de calibre 9 x 19 milímetros, abastecida con cuatro balas.

Así como 600 balas de calibre 7.62 x 39 milímetros.

Las personas detenidas, así como las armas y las municiones aseguradas, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes. Las armas serán sometidas a estudios periciales de balística forense para descartar que hayan sido utilizadas en hechos ilícitos en la ciudad.

Además, las personas detenidas serán investigadas por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto ocurridos recientemente en esta ciudad fronteriza.