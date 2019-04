Hace TSJ investigación interna sobre robo de billetes de depósito depósitos a víctimas de delitos

Ciudad Juárez— Paralela a la investigación penal, la Contraloría Interna del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) realiza una indagatoria administrativa para deslindar responsabilidades en el caso del robo de billetes de depósito que correspondía a víctimas de diversos delitos, informó Pablo Héctor González Villalobos magistrado presidente del TSJ.

A la fecha se ha ejercido acción penal en contra de Jesús Eduardo R.R. y Alejandro E.P., quienes se desempeñaban como escribientes y secretario del juzgado adscrito a la administración del Tribunal de Control con funciones de jefe de la Unidad de Causa y Gestión, respectivamente, y al parecer robaron 2.9 millones de pesos que correspondían a la reparación del daño de diversas ofendidos de ilícitos. Un tercer presunto implicado se encuentra prófugo, al parecer se emitió una orden de aprehensión en su contra y él tramitó un amparo.

Ayer, tras encabezar un evento para celebrar el primer aniversario del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), el magistrado señaló que esta situación no es grave pues no es la primera vez que ocurre pero antes no se procedía penalmente.

“El compromiso con la rendición de cuentas de esta administración es un compromiso inquebrantable y que se está manifestando precisamente en un proceso penal que no tiene precedentes, antecedentes. Revise la historia del Tribunal y yo le preguntó usted ¿Cree que nunca se robaban billetes de depósito? Lo que pasa es que ahora la Contraloría está haciendo un trabajo serio y se está actuando en consecuencia con base en las auditorias que se están haciendo. Tenemos un caso similar en la ciudad de Chihuahua”, declaró González.

En una de las dos causas penales judicializadas e instruidas en contra de Jesús Eduardo y Alejandro E.P., se cita la declaración de la administradora de los tribunales de Control, Enjuiciamiento y de Menores de Ciudad Juárez, Celina Guzmán Rascón, y en la que se señala que el 25 de octubre pasado Jesús Eduardo y su esposa acudieron a su oficina para informarle que desde tiempo atrás él había comenzado a disponer de los valores a su cargo, tanto de efectivo como de los certificados de depósito y que esos últimos habían sido firmados por Alejandro para que los cambiara el mensajero Julio César O.C., quien se encuentra prófugo.

Guzmán Rascón también declaró que desde el año 2015 ella dejó de supervisar el manejo de los billetes de depósito, aunque era una de sus funciones.

En la carpeta de investigación de ese caso, también se documentó que la denuncia penal contra los presuntos involucrados en el robo fue presentada hasta el 13 de diciembre del 2018 por el contralor del TSJ, Genaro Molina Frías.

Ayer el magistrado presidente del Tribunal indicó que la Contraloría Interna está revisando el trabajo de todos los funcionarios implicados en el manejo de los billetes y el depósito de dinero a favor de las víctimas e indicó que él no puede anticipar juicios pero aseguró que “cualquier investigación se va a hacer con seriedad, con respeto al debido proceso y con una exigencia clara por parte de la institución de rendición de cuentas”.

Pablo Héctor González Villalobos refirió que en materia administrativa lo que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General de Responsabilidades es la multa, amonestación, suspensión y cese y fue reiterativo en considerar que no es grave que se registre el robo de bienes a favor de víctimas en una institución dedicaba a la impartición de justicia.

“Lo grave es que no hay investigaciones, auditorías y no haya procesos. La medida en que haya una respuesta institucional, esta parte revela que las cosas están empezando a funcionar”, agregó.

González Villalobos dijo que espera poder hacer pública la conclusión a la que llegue la Contraloría Interna.





