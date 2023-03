Ha vivido madre de Edwin un ‘infierno’ desde el 5 de marzo

Ciudad Juárez.— Para Antonia Galindo los días más difíciles de su vida empezaron el domingo 5 de marzo, cuando su hijo Edwin Jesús, de 11 años, murió al ser arrollado por un automovilista en estado de ebriedad; además, la casa donde viven resultó afectada por el impacto.

Entre el servicio funerario de su niño y proceso legal contra el guiador, la madre asegura que ha vivido un infierno, pues a su dolor se suma el juicio mediático de miles de personas que a través de las redes sociales los han señalado y descalificado después de convenir un acuerdo reparatorio, tal y como lo establece la ley.

“En redes sociales las personas me han juzgado porque creen que vendí la vida de mi hijo, eso no es así”, dice dolida ante lo que ha leído, principalmente en Facebook.

Dice que cuando ocurrió el fatal accidente en la colonia Rancho Anapra muchas personas fueron solidarias con ella y su familia, la apoyaron económica y anímicamente.

Pero las cosas cambiaron cuando se especuló el pago por más de un millón y medio de pesos, cantidad que el Ministerio Público estimó como reparación del daño al solicitar la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, lo que no significa que ese sea el monto final a convenir en un acuerdo reparatorio.

Según el artículo 138 de Código Penal del Estado cuando el homicidio o las lesiones se cometan imprudencialmente con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá una mitad más de las penas previstas en el artículo 73, cuando la persona conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares.

El artículo 73, relativo al delito imprudencial, refiere que los casos se impondrán de seis meses a cinco años de prisión; multa hasta de ochenta salarios mínimos y suspensión de seis meses o hasta diez años del derecho relacionado con la conducta punible, con excepción de aquellos para los que la ley señale una pena específica.

La calificación de la gravedad de la culpa queda al arbitrio de la autoridad judicial, quien deberá considerar las circunstancias generales.

Estado emocional

La madre refiere que su estado emocional no le permitió entender el proceso judicial y si bien refiere que el Ministerio Público le explicó, ella asegura que no le otorgó el perdón al acusado, pero sí convinieron un acuerdo reparatorio, que fue expuesto por el juez en la audiencia de vinculación o no a proceso.

“Yo me sentía muy mal y me salí de la audiencia, ahí se quedó mi madre. No escuché la parte final”, explica Antonia con desesperación, pues teme que alguien con malas intenciones atente contra la familia pensando que tiene dinero.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte refiere que en el caso del menor que perdió la vida en un accidente vial, ocurrido el 5 de marzo en la colonia Rancho Anapra, las partes involucradas llegaron a un acuerdo reparatorio del daño sufrido, esto en lo que corresponde a la pérdida de la vida del menor, los gastos funerarios y los daños de la casa.

La primera partida ya se entregó y la segunda deberá ser entregada en un plazo de cinco meses en una sola exhibición. De no cumplir con el acuerdo, la representación social estará en posibilidad de solicitar una orden de aprehensión en su contra.

La medida cautelar fue modificada de prisión preventiva oficiosa a firma mensual.

La Fiscalía también refiere que buscarán a la familia para brindarles los servicios que ofrecen. Eduardo Sáenz, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, menciona que la familia aún no ha interpuesto alguna queja contra la resolución judicial, por lo que invitó a las víctimas a acercarse a esta Comisión para asesorarlos.

Ofrece CEDH apoyo jurídico

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se encuentra a disposición de la familia de Edwin Jesús A. G. de 11 años de edad para el auxilio y apoyo jurídico que requieran, en caso de no contar con él, afirmó ayer el primer visitador de la Comisión en Juárez, Eduardo Sáenz.

Hasta el momento la familia no se ha acercado, indicó el servidor público, aunque deberían contar con un asesor jurídico por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE).

La titular de la CEAVE en Juárez, Gabriela Romero Reza, aseguró que los familiares del niño no han sido canalizados a dicha instancia.

Edwin Jesús murió tras ser atropellado por un automovilista en estado de ebriedad, mientras el pequeño se encontraba en la banqueta contigua a su casa, el pasado 5 de marzo.

“Si no se los han asignado (un asesor jurídico) que se acerquen con nosotros”, dijo el derechohumanista, y añadió que mediante el seguimiento de la CEDH buscarían dar atención integral al problema.

Además, aseguró que “se supone que el Ministerio Público debe estar dando información (a la familia) y si no les ha dado hay que saber qué está pasando. Las dudas que tengan es porque alguien no les está dando la información que requieren”. (Con información de Diego Villa / El Diario de Juárez)