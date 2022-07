Ha rescatado SSPM a 99 migrantes secuestrados

Ciudad Juárez.— Dentro de casas de seguridad, vigilados por hombres armados, amenazados y en algunos casos atados de pies y manos, en lo que va del año 99 migrantes de distintas nacionalidades han sido rescatados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) cuando se encontraban privados de la libertad en Ciudad Juárez.

“Es una vergüenza, puede ser uno, 99, 100 o más; es alarmante para toda la comunidad. Y si le agregas a los que nunca vamos a saber su nombre, a todos aquellos que han muerto en el desierto, a los que están desaparecidos o los que llegan a nuestros albergues después de haber logrado escaparse de un secuestro, es una realidad muy dolorosa que no podemos separar de toda esa violencia que están viviendo México y el estado de Chihuahua”, señaló el sacerdote Francisco Javier Calvillo Salazar, director de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el vocero de la SSPM, Adrián Sánchez, durante 2022 los policías municipales han detectado a un total de 450 migrantes en la ciudad, de quienes 99 estaban privados de la libertad bajo amenazas, por cuyo delito han detenido a 15 personas.

El último caso fue dado a conocer la mañana del miércoles 6 de julio, después de que los agentes preventivos liberaron a cinco centroamericanos que estaban secuestrados en una vivienda del fraccionamiento Riberas del Bravo.

Se informó que los policías patrullaban el fraccionamiento ubicado en el nororiente de la ciudad cuando atendieron un llamado de emergencia recibido al número 911, en el que reportaron una persona herida por un arma de fuego en el cruce de las calles Rivera de Montecarlo y Rivera de Manantiales.

Al llegar al lugar del reporte encontraron un a un hombre herido quien les dijo que había otra persona lesionada, y mientras los agentes pidieron el apoyo de los paramédicos de Rescate, escucharon gritos de auxilio provenientes de una vivienda ubicada en la calle Rivera de Nilo.

“Al ingresar al inmueble localizaron a cuatro hombres y una mujer originarios de Honduras y El Salvador, los cuales se encontraban atados de las manos, manifestando que los tenían retenidos en contra de su voluntad desde hace cuatro días, exigiéndoles una fuerte cantidad de dinero a cada uno para liberarlos, señalando en todo momento a los lesionados como los responsables de haberlos privado de su libertad”, informó la SSPM.

Se dijo que los dos hombres heridos, identificados como Héctor Manuel S. S., de 41 años, y Juan P. G., de 30 años, fueron trasladados a un hospital en calidad de detenidos por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de privación de la libertad “y/o lo que resulte”.

Entre las 99 víctimas liberadas se encuentran personas provenientes de México y otros países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Ecuador, quienes arribaron a Ciudad Juárez con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

En algunos casos viajaron con traficantes de personas, quienes al llegar a Juárez los privaron de la libertad para cobrarles una doble cuota, bajo amenazas, para poder cruzarlos la frontera.

Y otras víctimas llegaron por su propia cuenta a la ciudad, en donde fueron abordados por supuestos ‘coyotes’, quienes les prometieron ingresarlos a Estados Unidos, pero en lugar de eso los secuestraron y exigieron cantidades de dinero a sus familiares.

El secuestro de migrantes es un rostro más de la realidad violenta que viven tanto el estado de Chihuahua como gran parte del país, en donde no existen políticas claras de prevención ni migración, señaló el director de la Casa del Migrante.

“Es una realidad que ahorita podemos ver en los migrantes y no en los migrantes, es una realidad muy dolorosa en este ambiente de violencia de México. La pregunta clave fundamental pudiera ser ¿qué políticas claras y claves tiene México para que no sigan pasando tantos crímenes, secuestros asesinatos o accidentes de migrantes?”, señaló el responsable del albergue.

El sacerdote también cuestionó por qué el Instituto Nacional de Migración (INM o Inami) no habla de la realidad que está viviendo la migración en Ciudad Juárez.

“Aquí, en Chihuahua, nadie puede llevar el tema de la migración como el Instituto Nacional de Migración, pero si no hay ningún informe, si no hay estadísticas, si no hay una logística, si no hay un plan que se informe, quiere decir que no hay una ley clara que realmente pueda poner solución a los rostros más dolosos, como son los migrantes que hemos visto”, señaló.

El director del albergue para migrantes más antiguo que existe en la ciudad lamentó que pese a la realidad que vive Juárez en la migración, el INM no realice una reunión con los albergues para dar un informe, “que diga: esto es lo que se está viviendo, esto es lo que está pidiendo Estados Unidos, esto es lo que vamos a hacer para evitar lo que está pasando”.

A través de un comunicado de prensa, la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana (DEPMH) informó que buscará un diálogo cercano con las autoridades federales, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y con organizaciones de sociedad civil a fin de insistir en la necesidad de implementar alternativas a la regularización migratoria, para que se disminuyan los riesgos y peligros a los que se ven expuestos las personas migrantes en su tránsito por México.

