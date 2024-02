Grave, chofer de carga tras asalto en carretera

Un conductor de la empresa Transportes Soto e Hijos resultó gravemente herido al sufrir un asalto a punta de pistola, cuando circulaba por la carretera Juárez–chihuahua en el kilómetro 173 y 174, a la altura de Moctezuma, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El operador de la unidad de carga pesada recibió impactos de bala en la cabeza; el hecho fue reportado a las 12:24 horas, por lo que al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, responsables de la vigilancia de la carretera federal Juárez–méxico.

El conductor fue trasladado al Centro de Salud del municipio de Ahumada y fue hasta las 15:40 horas, una vez que lograron estabilizarlo, que ordenaron su traslado a esta frontera.

La ambulancia de la Cruz Roja trasladó al herido a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente y sus compañeros reportaron que requería varias transfusiones de sangre, ya que perdió mucho líquido hemático tras recibir los disparos en la cabeza.

Los responsables, según se informó, viajaban en un vehículo en color gris, el cual fue buscado por elementos de la Guardia Nacional, sin resultados positivos hasta el cierre de esta edición.

Gremio está conmocionado

El ataque armado contra el operador de la unidad de carga pesada, ocurrió a cinco días de que los transportistas protestaron por los asaltos de los que son víctimas en las carreteras del centro y sur del país.

“Estamos conmocionados, estamos muy molestos, estamos con muchos sentimientos por el hecho de que en nuestro estado no pasaba y está empezando a presentarse, no sabemos qué es lo que está pasando, quién realmente nos escuche para que quede claro que no pasaba, está pasando ya aquí”, expresó Fabiola Gómez, integrante de la Asociación de Transportistas A.C. (ANTAC).

Dijo que inmediatamente, después de ocurridos los hechos, observaron un video en el que el operador que lo acompañaba, intentaba brindarle auxilio.

“Nada más de ver el video de cómo se le va la vida al compañero, nombre pues ya sabrás, estamos conmocionados, llenos de tristeza, es el operador, ni siquiera era el propietario”, mencionó.

Dijo que los líderes de ANTAC aún están desconcertados, al no saber si este hecho es en represalia a las manifestaciones que realizaron el lunes.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, también externó su preocupación por el hecho de que este tipo de eventos empiecen a ocurrir en el estado y aseguró que no permitirán que sigan sucediendo.

Dijo que inmediatamente se puso en contacto con autoridades policiacas como el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, y mandos de la Guardia Nacional y del Ejército.

“No vamos a permitir que esto siga pasando en el estado”, enfatizó. Sobre la víctima, sólo se sabe que era de la ciudad de Chihuahua y que recibió impactos de bala.