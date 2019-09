Gobierno normalizó ejecuciones, critican

Ciudad Juárez— Ante la espiral de violencia que se vive en la ciudad, con 20 asesinatos registrados en un lapso de 40 horas, activistas sociales urgen al gobernador Javier Corral Jurado una mayor efectividad en el combate a la impunidad y dé a conocer estrategias claras y efectivas en materia de seguridad.

Y mientras en Juárez se registraba el día más violento del mes el jefe del Ejecutivo practicaba golf en horas hábiles, criticaron activistas sociales.

El mandatario estatal fue invitado por Rodolfo Martínez Montes, expresidente del consejo de administración del Club Campestre y ahora presidente de la Asociación Mexicana de golf Seniors, para participar en el torneo de Golf Senior que se realizó en el Club Campestre de la ciudad de Chihuahua la mañana del viernes.

La socióloga y catedrática universitaria Lourdes Almada Mireles, expuso que el comportamiento del jefe del Ejecutivo demuestra que la autoridad normalizó la violencia y reprobó que fuera personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) el que filtraran que al menos cuatro de las víctimas del viernes contaran con antecedentes penales.

“No cambia la actitud de la autoridad ni la falta de compromiso ni el discurso que pretende eximirse de responsabilidades de avanzar en un Estado de Derecho, es desesperante”, dijo.

“Si bien el gobernador tiene derecho a una vida privada y de gozar del esparcimiento, lo chocante es que no hay una atención real a la terrible realidad que se vive en Chihuahua, particularmente en Juárez”, consideró Ivonne Mendoza, directora del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C. (Cedimac).

“Me parece terrible que el Gobierno federal y estatal no hayan encontrado una forma de detener esta violencia generalizada que hay en el país y hablando de Chihuahua ya tenemos varias décadas sufriendo violencia, primero contra las mujeres, todavía no se resuelve eso y empezamos con la violencia más general, que los gobiernos achacan al narcomenudeo, pero, por otro lado, no vemos avances en una política de atención a esta violencia”, dijo la directora de Cedimac.

Agregó que la respuesta del Gobierno federal es militar la seguridad, lo que rechaza.

“Al contrario, apostarle a la militarización hace el problema mayor por la violación a los derechos humanos. Nos preocupa que los gobiernos ven estos asesinatos como algo que va a ocurrir, sin hacer ninguna propuesta para evitarlo”, agregó Mendoza.





También la IP

En tanto, empresarios de Ciudad Juárez criticaron las acciones del gobernador Javier Corral Jurado, quien se dedicaba el viernes por la mañana a jugar Golf mientras la ola de violencia sigue creciendo en Ciudad Juárez.

Eduardo Ramos Morán, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, comentó que en esta frontera no se ha visto una estrategia real en el tema de la seguridad debido a la descoordinación que existe entre los tres niveles de gobierno.

“No ha habido una estrategia para contener estos delitos, aunque el gobernador tiene su gente que está orientada en seguridad, como son los fiscales César Augusto Peniche y Jorge Nava”, dijo.

Agregó que mientras la Fiscalía se dedica a investigar, a la Policía municipal corresponde prevenir los delitos, aunque no existe ninguna estrategia para evitar que sigan incrementándose los homicidios.

Al mismo tiempo señaló que la Guardia Nacional se dedica solamente a realizar actividades de migración en la frontera, en lugar de contener el crimen organizado.

Sin embargo, apuntó que tampoco los organismos empresariales han hecho lo necesario para realizar las estrategias implementadas en la prevención de delitos y delegan esta responsabilidad al Ficosec y a la Mesa de Seguridad. “Los hemos dejado solitos”, expresó.

Eel presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Mario Baeza Cano, dijo que les preocupa la ola de violencia que se vive en Juárez debido a que ahuyenta inversiones tanto locales como extranjeras.

“Sigue la criminalidad en la ciudad causando psicosis en la gente, ya no anda uno a gusto en la ciudad, ya no puede salir uno de compras con su familia porque anda con el temor de no llegar a pasar en una balacera y morir como han muerto niños inocentes”, expresó.

Agregó que por parte del CCE se buscará una visita con el nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para ver de qué manera la iniciativa privada puede colaborar para mitigar el tema.

“A la cúpula empresarial le preocupa el tema porque se ahuyenta la inversión y se pierden empleos, por eso debemos tenerle mucha atención al tema para tratar de frenarlo”, apuntó.