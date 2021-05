Galería: 'Una madre no se cansa de esperar'

Fotos: Fernando Méndez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— “Una madre no se cansa de esperar”, fue la consigna con la que esta tarde se reunieron madres de mujeres víctimas de desaparición y trata de personas en la parte posterior de Catedral en el centro histórico. Lo anterior con motivo de la celebración del Día de la Madre.

En el evento participaron integrantes del Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac) y madres de mujeres desparecidas quienes llevaban las fotos de sus hijas y una vez más exigieron su regreso y justicia.

En el lugar se montó un altar con fotografías de las mujeres desaparecidas y además veladoras; las madres llevaban camisetas con los nombres de sus hijas de quienes no tienen noticias de su paradero.

Cedimac se unió a la campaña “#EsperanzaEnBúsqueda” y realizó la invitación a los habitantes fronterizos a apoyar a las madres de niñas y mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez.

La organización se solidarizó con las madres que hoy le preguntan al Estado en dónde están sus hijas, como parte del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movndmx).

Previo al evento, Cedimac pidió a los juarenses escribir un mensaje solidario en las palmas de sus manos, tomar una fotografía de los mensajes y subir la imagen a redes sociales.

También pidió agregar el hashtag “#EsperanzaEnBúsqueda” y etiquetar al @Movndmx, así como a sus contactos virtuales.

Dio a conocer que según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en el municipio de Juárez existen 751 personas desaparecidas y no localizadas desde el primero de enero de 2008, 629 de ellas mujeres y 122 hombres; 35 más en Praxedis G. Guerrero y 31 más en el municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez.

Una de las participantes señaló que en este día se dice no hay nada que celebrar, pero ella expresó que celebraba el nacimiento de su hija.

“Este día siempre se ha dicho que no tenemos nada que festejar, pero yo quiero cambiarlo, yo si tengo mucho que festejar: festejo mi maternidad, ya que aunque mi hija no está hoy, como no lo ha estado desde hace 13 años yo sigo siendo su madre. Celebró la vida de ella, con la certeza de que la encontrare”, expreso.