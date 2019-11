Galería: 'No a la mina que contamina'

Ciudad Juárez.- Decenas de habitantes de Samalayuca y de Ciudad Juárez mantienen una manifestación en contra de la mina que se pretende construir en este poblado.





En caravana, salieron del Parque Central hasta llegar al pueblo para recorrerlo en vehículos con letreros pintados en los vidrios que rechazan este proyecto.





En tanto otras personas recorrieron a pie la calle principal con cartulinas en mano también en contra de la mina.





"Sin cobre se vive, sin agua no", "no a la mina que contamina", "pueblo unido jamás será vencido", "juicio a Melendez" y "que no muera el medio ambiente", forma parte de los letreros y pintas que portan.





Los manifestantes permanecerán en ese punto hasta las seis de la tarde.