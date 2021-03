Galería: Marchan más de mil mujeres aquí por el 8M

Fotos: Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al grito de “vivas nos queremos” y “ni una asesinada más”, más de mil mujeres marcharon este 8 de marzo por las calles de Ciudad Juárez, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Con la participación de niñas y adultas mayores, las participantes salieron del monumento a Benito Juárez hasta la Cruz de Clavos, ubicada en el puente internacional Paso del Norte, en donde permanecieron por más de una hora.

Después de cantar y gritar consignas, las mujeres regresaron agrupadas nuevamente al monumento ubicado en las calles Benito Juárez y Constitución, como parte de un regreso seguro.

La convocatoria a la marcha separatista “Juntas nos cuidamos” se llevó a cabo por 13 colectivos feministas de Ciudad Juárez, dentro de las jornadas del 8 de marzo, en la que no se permitió la participación de hombres.

Con cartulinas, pañuelos morados y cantos, las mujeres marcharon con la consigna de no hacer intervenciones con spray aerosol, por la seguridad de las niñas y adultos mayores.

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “la lucha sigue y sigue”, “no que no, sí que sí, ya volvimos a salir”, “ justicia”, “a mí me cuida mi mamá, pero ¿quién cuida a mi mamá?”, fueron parte de las consignas de las feministas, activistas y mujeres que decidieron unirse este 8 de marzo, para exigir un alto a los feminicidios y la violencia de género.

Al llegar al monumento, las mujeres continuaron con los cánticos y exigencias de justicia al ritmo de los tambores, ante la presencia de personal de Derechos Humanos del Municipio y Seguridad Vial.