Denuncian en redes acoso en Bachilleres

Cortesía

Ciudad Juárez— Con motivo del Día Internacional de la Mujer y a través de redes sociales fue difundido un video y una publicación en los que fue denunciado el supuesto acoso sexual que sufren estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel Número 5 por parte de compañeros, personal administrativo y maestros.

El coordinador Eduardo Limón hizo una invitación a las jóvenes a presentar la denuncia en la coordinación zona norte del Cobach si son alumnas y en la Fiscalía de género si son ex alumnas, ya que mencionó que no están tolerando este tipo de situaciones e incluso dijo que hace un año dieron de baja a varios docentes señalados en quejas de acoso.

“A mí no se me olvida la protesta que hicimos en la escuela. Como veían nuestros senos, para ver el logotipo. Como nunca hicieron nada cuando me acosaron. Como dijeron que se pintaría de rosa y nunca hicieron nada. Como decían que yo los provocaba. Como creyeron que el acoso termina por ni usar faldas. Como dijeron que era nuestra culpa por usar joyas, por maquillarnos como prostitutas. Recuerdo al profesor de matemáticas. Nos dijeron cobardes por no mostrar nuestra cara. Y usted no la dio por la escuela. Hoy yo vengo a gritar por las estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel Número 5”, denuncia en un video una de las jovenes.

En otra publicación se dirigen al director, la subdirectora y la orientadora quienes supuestamente les prohibieron grabar cualquier cosa que dijeran: “se burlaron de nuestras lágrimas, diciendo que estábamos traumatizadas justificaron el acoso y permitieron que nada terminará”.

Gritamos, añade, por todas esas chicas del Colegio de Bachilleres, plantel número 5, que fueron tocadas, insultadas, abusadas por compañeros, maestros y personal administrativo. “A lo cual el director responde: ¿Y luego que quiere que haga güera?

Menciona que se les tacho de locas y se les dijo que un día bastaba, “se nos dijo que con llevar un listón era suficiente, se nos dijo que mirar no es motivo de nada, que si nos ven los senos es para ver el logo, que si nos ven el culo es para ver si traemos cinturón que nos ven con morbo es porque seguro lo merecemos.”

“Yo les digo a ustedes, en especial a usted, señor Armando director. Usted nunca ha sido una niña de 14 años que tiene que ir a denunciar sin pruebas. Usted no ha sido esa chica violada, usted nunca ha sido esa mujer asesinada.

El coordinador de zona norte, Eduardo Limón mencionó que recientemente el Secretario de Educación, Carlos González hizo un compromiso a nivel nacional y estatal, como lo han venido haciendo, de evitar todas formas de violencia.

Dijo que han estado trabajando a lo largo de esta administración en buscar formas de no violencia hacia las adolescentes, ningún tipo de violencia.

“Nosotros hemos sido muy receptivos de todas las quejas que han presentado algunas alumnas y se ha atendido muchos casos que se nos han presentado y los hemos evaluado, y caso que ocurrieron hace tiempo y no solamente en el presente inmediato. Cuando ha habido elementos probatorios tomamos las medidas que la institución tiene que tomar en estos casos”, expresó.

Dijo que se dio de baja algunos docentes hace un año, precisamente en la víspera de la celebración del 8 de marzo, a quienes se les señaló con actos deshonestos hacia las jovencitas.

Reiteró que la indicación del secretario de Educación como de la directora general es que no se tolerarán ni se toleraron este tipo de conductas y se aplicó el reglamento del Colegio de Bachilleres y se separaron de sus funciones algunos trabajadores y se les dio seguimiento.

“Hace algunas horas recibimos las publicaciones en las páginas de nosotros y lo único que les digo a estas jovencitas que si todavía son alumnas de nosotros acudan con sus papás a la coordinación zona norte y presente una queja para nosotros darle seguimiento, la vamos investigar y si hay lugar alguna sanción la vamos aplicar del tamaño que sea”, expresó.

Dijo que si se trata de exalumnas las invitó a que acudan a la Fiscalía de género e interpongan las respectivas denuncias, ya que estos delitos no prescriben.