‘Feminicidios no son un asunto del pasado’

Ciudad Juárez— Los feminicidios en Juárez “no son un asunto del pasado”, como se percibe en otras áreas del país, por lo que madres de jóvenes desaparecidas y asesinadas y la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez buscan visibilizar y prevenir la violencia de género que mantiene a esta frontera en la cabeza del feminicidio en México.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez suman 132 mujeres privadas de la vida, 18 de ellas durante octubre, por lo que éste se ha convertido en el año más violento para las mujeres desde 2011.

“En otras partes del país se hablaba de Juárez como un asunto del pasado, cuando voy a otros lugares las compañeras hablan de lo que pasaba en Juárez, y para quienes conocemos lo que ocurre aquí no es un asunto del pasado, nos parece terrible que la situación de violencias contra las mujeres estén ocurriendo en todo México y esté ahora en alerta todo el país”, comentó Imelda Marrufo, directora de la organización.

Durante la presentación en Juárez de “Nosotras”, un documental sobre el feminicidio en México, de las asociación civil El Día Después, Norma Laguna, madre de Idali Juache Laguna, desaparecida el 23 de febrero de 2010 a los 19 años de edad, aseguró que aunque su hija ya fue encontrada sin vida en el Arroyo El Navajo, ella seguirá luchando para prevenir la desaparición, trata de personas y el feminicidio en Juárez.

“Seguiré luchando junto a todas mis compañeras (madres de otras jóvenes desaparecidas) para que ellas (sus hijas) sí puedan regresar a sus casas y abrazar a su papá y a su mamá… ya que la de nosotros no regresó”, dijo la mujer, quien siempre supo que su hija era vista en la ciudad junto a un hombre armado.

Marrufo destacó que se tienen que hacer más acciones de exigencia para incrementar la exigencia contra la violencia hacia las mujeres.

Ivonne Mendoza Salazar, coordinadora general del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer (Cedimac), una organización que acompaña casos de desaparición y feminicidio, destacó que el 16 de noviembre se cumplen 10 años de la sentencia del Campo Algodonero por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Es terrible que a 10 años de esta sentencia el Estado mexicano no haya tomado acciones contundentes, reales, estructurales para evitar que la violencia hacia las mueres se siga dando, y no sólo no lo ha evitado aquí en Ciudad Juárez, sino que esta violencia ya se ha esparcido a toda la república, ya se habla de otros estados donde también los números son muy alarmantes, ya está volviendo a llamar la atención como mecanismos internacionales como ONU”, apuntó.

Según datos oficiales de la FGE, hasta el jueves sumaban 132 mujeres asesinadas en Juárez, 14 en enero, 8 en febrero, 9 en marzo, 13 en abril, 17 en mayo, 15 en junio, 21 en julio, 10 en agosto, 7 en septiembre y 18 durante octubre.

Hasta el pasado 22 de octubre, la Fiscalía de Género en Chihuahua contabilizaba 15 feminicidios en esta frontera, es decir, que de acuerdo con las autoridades fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de acuerdo con el índice delictivo acumulado de enero a septiembre, Juárez aparece como el tercer municipio con más feminicidios del país, con 12 casos, superado por 13 de Monterrey y Culiacán.

Además de Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guachochi y Guadalupe y Calvo aparecen en la lista de los municipios con más feminicidios del país, con siete, tres, dos y dos casos, respectivamente, por lo que a nivel estatal suman 29 víctimas.

En el reporte federal de incidencia, en estado de Chihuahua se encuentra por encima de la media nacional de feminicidios por cada 100 mil mujeres, con 1.42, mientras que la media nacional es 1.12. En primer lugar se encuentra Veracruz con 3.21, seguido de Morelos con 2.59, Sinaloa con 2.03, Nuevo León con 1.92 y Sonora con una tasa de 1.83 casos.