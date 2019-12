Familia necesita juntar 150 mp para la operación de su hijo

Ciudad Juárez— Sumidos en la incertidumbre se encuentran los padres del bebé Irvin Abdiel, de nueve meses, ya que deben juntar 150 mil pesos en un lapso menor a tres meses para operar a su pequeño.

“Se nos puede morir”, indicó su madre Lesley Alejandra Corona Armendáriz, de 28 años de edad, quien en entrevista dijo que además de síndrome de Down, su hijo tiene una cardiopatía pulmonar, por lo que requiere una intervención urgente que ya buscan de manera privada ante la tardanza del IMSS.

“Ya tiene rato que puse la papelería en el Seguro Social para que lo vean en Chihuahua, ya se acercó diciembre y no lo pueden ver, en enero ya no hay lugares, sería hasta como en febrero o marzo, y entonces el niño estaría cumpliendo el año y ya no se podría hacer nada (para operarlo)”, indicó.

En compañía de familiares y amigos, el pasado domingo 15 de diciembre, la madre de familia realizó una kermés en su domicilio donde pretendió -junto a su esposo Abdiel- conseguir los fondos, y aunque el esfuerzo fue arduo y hubo apoyo de los vecinos, solo consiguieron cerca de 6 mil pesos.

“Nos faltarían cerca de 144 porque son 150 mil pesos de la operación. El cardiólogo dijo que el niño se tenía que estar operando antes del año cumplido, a más tardar en el año y medio, pero no aseguraba nada porque tiene cierto tiempo para operarse, si pasa ese tiempo, ya no habría nada que hacer por el niño. Aquí en Juárez nomás se puede hacer en el Star Médica o en el Ángeles”, dijo.

Añadió que ante lo expuesto busca el apoyo de la ciudadanía, debido a que “es mucho dinero” lo que se requiere para salvar la vida de su bebé. Destacó que su esposo es chofer de autobús público y ella se dedica a la venta de diversos artículos, por lo que -señaló- tiene esperanza en ser auxiliada.

“El día 26 (de noviembre) que lo llevamos con el cardiólogo (particular), fueron 3 mil 600 lo que gastamos nomás con el cardiólogo, siendo que el Seguro Social debió haberle dado esa cita, pero nomás lo traen a uno a vuelta y vuelta”, destacó y a su vez señaló que existe un número de cuenta BanCoppel abierto para quienes deseen apoyar: 4169160458783033. Asimismo, facilitó su número de teléfono: 656-461-49-48, para quienes puedan auxiliarlos en esta situación.