Familia juarense brinda alimentos a quienes esperan afuera de nosocomio

Ciudad Juárez.- "Ay, yo que no me traje dinero, me cayeron del cielo", expresó una mujer en agradecimiento a la familia que esta tarde llevó burritos, café, donas y atole a familiares de pacientes que esperan a las afueras del Hospital de la Mujer.

"Vamos a diferentes hospitales y ayudamos con algo de comer a la gente que está esperando", mencionó el jefe de familia que dirigía la comitiva, el cual prefirió omitir su nombre.

El entrevistado mencionó que también han apoyado con esta actividad a los migrantes venezolanos que actualmente esperan asilo de Estados Unidos, pero que casi siempre la ayuda va dirigida a personas que velan por algún familiar internado.

Lo anterior, debido a que saben que muchas veces la gente que está afuera de los hospitales se malpasa y no traen dinero para comer.

El jefe de familia, originario de Veracruz, pero con 27 años en esta ciudad agregó que esta actividad familiar la hacen solo con la intención de ayudar y no pertenecen a ninguna congregación o asociación civil.