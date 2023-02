Extorsiona INM a migrantes, denuncian

Ciudad Juárez.- El operativo encabezado por el Instituto Nacional de Migración (INM) ha permitido que los agentes federales y las autoridades locales cometan robos, extorsiones y otras violaciones a los derechos humanos en contra de los extranjeros que permanecen en Ciudad Juárez, denunciaron los propios migrantes, quienes aseguraron haber sido victimizados.

Milagros y Geovanny, una pareja de migrantes provenientes de Colombia y Ecuador, dijeron haber sido asaltados por un convoy del INM en el bordo fronterizo, frente a las instalaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) el pasado 17 de febrero, el mismo día que el comisionado nacional, Francisco Garduño Yáñez, anunció que más de 360 agentes patrullarán la frontera hasta el próximo 21 de marzo “para brindar atención humanitaria” y resguardar a los migrantes del frío.

“Íbamos saliendo de Coespo, en donde nos dieron un kit de higiene, cuando nos acorraló una patrulla, luego vi todito blanco, eran muchas camionetas de Migración. Nos sacaron el dinero de la cartera, fue un asalto, y se llevaron nuestras cédulas de identidad, ya no tenemos identificaciones”, narró entre lágrimas la sudamericana.

Durante la presentación oficial del operativo “Fortalecimiento Interinstitucional de la Atención al Flujo Migratorio”, que comenzó el viernes 6 de enero y que se reforzó el 17 de febrero para que cientos de trabajadores del INM, acompañados por la Guardia Nacional y policías municipales o estatales, “resguardaran” a los migrantes, Garduño Yáñez les recordó que ellos son personas y que tratarán a los migrantes también como personas.

Sin embargo, Milagros y Geovanny narraron que al llegar a Juárez fueron detenidos por personal de Migración y se les entregó un oficio de salida del país, a través del cual se les dio un plazo de 15 días para irse de México, pero cuando aún no pasaban los 15 días fueron asaltados por el propio personal migratorio.

“Nos acorralaron varias camionetas saliendo de Coespo, estábamos ahí afuerita de Coespo, estábamos tomando fotos –hacia Estados Unidos– y cuando ya íbamos a caminar hacia el Centro nos acorralaron. Traíamos un kit de aseo que nos dio Coespo, entonces nos acorralaron varias camionetas, primero una de la Policía y después varias camionetas de Migración”, dijo la mujer quien describió a los policías que acompañaban a los agentes migratorios como uniformados de azul.

Luego de que los policías les atravesaron la camioneta, los federales les preguntaban “¿por qué van a pasar?, ¿por qué van a pasar?” y aunque el ecuatoriano les explicó que acababan de salir del edifico estatal responsable de la atención a los migrantes, a donde acudieron para que les explicaran el uso de la aplicación CBP One, una agente federal de Migración les quitó sus identificaciones.

“Era demasiado, uno hablaba por acá y otro por acá, y nosotros estábamos bien aturdidos. Les mostramos el documento que nos dieron por 15 días y ahí es donde nos quitan las cédulas; y nos las quitaron, ya no nos las devolvieron”, relató la colombiana quien no pudo contener las lágrimas porque ahora ya no cuentan con identificación.

El ecuatoriano describió a la agente del INM que le sacó el dinero de su cartera –mil pesos que habían ahorrado para buscar un cuarto de renta en la ciudad– como una mujer “gordita”, de baja estatura, cabello arriba de los hombros y de aproximadamente 30 años de edad.

“Sacaron el dinero que estábamos reuniendo, en Catedral nos habían apoyado con el hospedaje en un hotel y eso nos ayudó mucho para esos días pedir en la ciudad y ahorrar dinero para buscar un cuarto mientras vamos entendiendo cómo meternos a la página –de CBP One–. Ya habíamos comprado una parrillita, nos habían regalado cobijas en Casa Betania y estábamos juntando para rentar un cuartito y poder buscar trabajo. Pero nos quitaron la plata, la sacó y nosotros no dijimos nada, porque ¿qué íbamos a decir si eran muchos? Fue ella la que nos quitó el dinero”, relató sobre la agente del INM.

La colombiana, quien tuvo que huir de su país con su pareja debido a problemas de violencia que sufrió, confesó que sin identificaciones y debido a que la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso recibe y deja en libertad condicional –con un proceso migratorio abierto– a la mayoría de las personas nacidas en Colombia y Ecuador, hace tres días pensaron cruzar el río Bravo para entregarse en busca de asilo, pero los agentes del INM “persiguen a los migrantes para devolverlos” al sur del país.

Quieren impedir cruces a EU, acusan

El pasado 17 de febrero Garduño Yáñez argumentó que el operativo interinstitucional consiste en el rescate de los migrantes para resguardarlos de las bajas temperaturas que se viven en la ciudad y trasladarlos a un albergue. Y destacó la existencia del Centro Integrador para el Migrante (CIM) Leona Vicario, el único albergue federal en la ciudad.

Pero, de acuerdo con los migrantes, el operativo realmente consiste en impedir que los migrantes crucen a Estados Unidos, para disminuir el número de encuentros realizados por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, y en detener a los extranjeros para alejarlos de la frontera y devolverlos en camiones de transporte de personal al centro o sur del país.

Un grupo de venezolanos compartió con El Diario un video de las instalaciones del INM ubicadas en el puente internacional Lerdo, a donde fueron trasladados luego de ser detenidos, pese a contar con un correo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos que confirma su cita en el puente Paso del Norte-santa Fe para cruzar la frontera en busca de una excepción humanitaria al Título 42, a través de la aplicación CBP One.

Aunque al ingresar a las instalaciones a los migrantes detenidos les quitan los celulares, ellos pudieron grabar el video de apenas seis segundos con un teléfono que llevaban escondido.

Lejos de ser trasladados a un albergue, los migrantes interceptados en el bordo del río Bravo, en las calles o en redadas realizadas en los hoteles, son detenidos y trasladados a las instalaciones migratorias, en donde el video muestra que permanecen sobre colchonetas, con sábanas térmicas y en donde se observa incluso un tendedero improvisado.

Además, quienes demuestran que tienen una cita confirmada con CBP son extorsionados con cobros de 50 a 100 dólares a cambio de ser dejados en libertad y no ser enviados a ciudades como Arriaga, Chiapas o a la Ciudad de México.

“Sandra”, quien pidió omitir su nombre real por motivos de seguridad, narró que después de ser detenidos la mañana del jueves 23 de febrero en un hotel del Centro de la ciudad, quienes pudieron demostrar que contaban con una cita para cruzar a Estados Unidos fueron extorsionados en las oficinas del INM con 50 dólares para poder quedar en libertad y que no perdieran su cita.

“Se llevaron todo el gentío del hotel, ya adentro así tuvieras la cita te cobraban 50 dólares para no enviarte fuera de Juárez, a Ciudad de México, Arriaga o Tapachula, con familia, sin familia, a quien no tenga los 50 dólares los están enviando. Así tengas ya la cita aceptada –para cruzar la frontera– y el permiso –para permanecer temporalmente en México–, hasta rompen los permisos. Y ahorita está muy full adentro y la gente está llorando”, narró otra sudamericana.

Un grupo de sudamericanos que fueron detenidos relataron que a una madre con su hijo la dejaron salir porque demostró que tenía su permiso, pero al resto de los adultos que viajaban solos les cobraron 50 y 100 dólares.

Otro migrante denunció a este medio que luego de conseguir una cita para ingresar a Estados Unidos a través de Nogales, acudió a las oficinas de la Secretaría de Gobernación ubicadas a un costado de la Presidencia municipal en busca de un permiso para trasladarse a Sonora, pero los agentes del INM los mandaron al puente Zaragoza y al llegar allá les dijeron que el documento tenía un costo 623 pesos, debido a “un impuesto” que tenían que pagar, pese a que el documento es gratuito.

Temen denunciar

El Diario publicó el 19 de febrero que al cuestionar al comisionado del INM sobre las extorsiones cometidas por sus agentes en esta frontera, Garduño Yáñez pidió a los migrantes que pusieran una denuncia para cesar a los agentes de manera inmediata; sin embargo, al menos los entrevistados por este medio el viernes 24 de febrero aseguraron que el temor les impide hacerlo, por lo que creen que el personal del INM sigue robándolos en la frontera y extorsionándolos dentro de sus instalaciones.

Los migrantes denunciaron también que “los policías municipales siempre roban”, que les quitan sus documentos y el dinero que reúnen en trabajos o con la venta de dulces en la calle.

“Los robos de los municipales son un secreto a voces, todos saben; los funcionarios saben, pero nadie dice nada ni hace nada”, apuntó el responsable de un albergue, quien pidió omitir su nombre debido a que dijo temer represalias hacia los extranjeros que apoya.

También lamentó que las organizaciones derechohumanistas no se pronuncien por las acciones que realizan los agentes del INM y la Policía Municipal, pese a que su personal escucha de primera voz las violaciones que sufren los migrantes.