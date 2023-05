Evaden ruteros más de 28 mdp en placas

Concesionarios de transporte público y de personal evaden cada año alrededor de 28 millones de pesos al no pagar placas de circulación.

En la ciudad hay 512 unidades de transporte público, de las cuales al menos el 90 por ciento carece de matrículas. En tanto, de los 3 mil 500 camiones de transporte de personal, más de 2 mil 500 transitan sin identificación vehicular, lo que representa un universo de casi 3 mil camiones sin placas, de acuerdo con estimaciones de los mismos prestadores del servicio ante la falta de datos por parte de la Subsecretaría de Transporte estatal.

Cada año, los concesionarios de transporte deben pagar 9 mil 504 pesos para cubrir el alta vehicular, los impuestos del pago, la revalidación y el tarjetón de cada unidad, sin embargo no hay un ejercicio de pago regular.

“La mayoría no paga placas porque gobiernos anteriores no trataron de regular ni los acuerdos ni los camiones, y aparte hay un problema con el tema de cesiones de derechos de las concesiones y el mismo sistema no permite la dotación de placas en esos casos”, explicó un concesionario de la línea 1-A.

El subsecretario de Transporte estatal, Luis Aguirre Aguilera, negó que exista algún tipo de acuerdo para permitir la circulación de camiones sin placas en la ciudad.

“No tenemos ningún acuerdo para ello, sin embargo, circulan. A veces es muy complicado, si quiere échele la culpa a Transporte, somos varias autoridades las que concurrimos ahí”, señaló.

El secretario de Gobierno estatal, Santiago de la Peña Grajeda, adelantó que habrá un operativo de regularización para este tipo de unidades pero luego de que se ponga en marcha el sistema BRT, que se estima inicie operaciones en julio próximo.

“Tenemos que poner orden. Este asunto tiene décadas. Estamos proponiendo poner orden. El siguiente paso es regularizarlos. Paso por paso, primero cumplir con el plazo alrededor de la tarifa, una vez concluido el plazo de los 90 días y la cancelación de concesiones, el siguiente paso será la regularización de estas unidades”, comentó ayer en conferencia de prensa.

“Hay muchas unidades sin registro”, consintió el funcionario, “si no hubiera demanda del servicio no habría esta oferta. Probablemente se puedan regularizar si cumplen con la ley, a veces no se otorgaban más concesiones y si hay necesidad de otorgar más lo haremos”, detalló.

Además, la Coordinación de Seguridad Vial municipal indicó que cada semana hasta siete unidades de transporte público son enviadas al corralón por diferentes tipos de infracciones, entre ellas, circular sin placas.

Incluso, en la mayoría de los casos, las unidades involucradas en choques no contaban con placas para su identificación.

El mes pasado cerró con un incremento superior al 200 por ciento, con respecto a enero del mismo año, en el número de personas que resultaron lesionadas en accidentes viales en donde estuvieron involucradas unidades de transporte público y de personal.

De acuerdo con datos de la Coordinación General de Seguridad Vial, en enero se registraron 34 accidentes de camiones de transporte en los que hubo 24 personas lesionadas, sin embargo, en abril la estadística subió a 75 pasajeros heridos en 40 hechos, un incremento del 212 por ciento entre enero y abril.

