Estresan a juarenses problemas de movilidad

Ciudad Juárez.— Largos tiempos de espera para trasladarse al trabajo o regresar a casa, menos convivencia familiar, pérdidas económicas, inseguridad, estrés y hasta ira, son algunas de las consecuencias que enfrenta a diario la población de Ciudad Juárez a causa de los problemas de movilidad urbana derivados de las obras del Sistema Integrado de Transporte BRT I y II, las rutas pretroncales y las ciclovías, señalaron especialistas.

“Este proyecto es un ejemplo de la violencia estructural que vivimos (…) Es importante hablar de los tiempos que ha tenido este proyecto y que no ha permitido que la gente se sienta en la seguridad de que va a haber un momento en que esto va a acabar, sino que se sienten abrumados porque no hay una seguridad de parte de las instituciones”, dijo la psicoterapeuta Alejandra Salinas.

PUBLICIDAD

Además, explicó que hay diversos tipos de contextos que pueden generar estrés en las personas y uno de ellos se desprende de las condiciones en que se movilizan a diario, pero en el caso de Ciudad Juárez se conjuga el tráfico vehicular con el clima extremo de la región, la ausencia de un trasporte público eficiente y la falta de cultura hacia el tránsito del peatón.

“Cuando una persona se ve envuelta en esto, independientemente de si anda en auto, en bus, a pie o en bicicleta, todo esto le puede generar estrés. El que va en un transporte público inadecuado, que no cumple con las necesidades básicas, como una imagen, clima, seguridad en tiempos y seguridad personal, puede sentir estrés”, dijo psicoterapeuta Salinas.

El Sistema Integrado de Transporte surgió en Ciudad Juárez con el objetivo de agilizar tanto la movilidad como la comunicación de la población, pero tras sus inauguraciones las líneas han tenido que ser sometidas a diversos ajustes sin que hasta el momento cumplan con el servicio que se prometió y, por el contrario, han deteriorado aún más la movilidad de las personas.

“La movilidad urbana yo la califico como muy conflictiva y compleja porque tiene muchos aspectos y no se ha resuelto ninguno, pues cuando hablamos de movilidad generalmente pensamos en calles y en vehículos, todo lo que es automotor, pero hay otras formas de movilidad y si ni siquiera la de automóviles está resuelta, mucho menos otras vías”, dijo la urbanista Elvira Maycotte.

Explicó que en Ciudad Juárez el 45 por ciento de los viajes no se realiza en automóvil particular, lo cual genera un potencial de crecimiento en el número de automóviles circulando por las calles, muchos de ellos ilegales y en malas condiciones, si no se desarrolla un sistema de transporte eficiente que satisfaga todas las formas de movilidad.

“El BRT está pensado para privilegiar al peatón, pero como está ahorita no y como parece que va a estar es muy difícil, y esperemos que en algún momento se logre llegar a que funcione a como idóneamente debe de hacerlo, porque todavía faltan muchas trabas para que funcione, como son el definir todas las líneas alimentadoras”, dijo la urbanista Maycotte.

En algún momento toda la ciudadanía se convierte en peatón, independientemente de que cuenten con un vehículo particular, y el Sistema Integrado de Transporte BRT tiene un esquema centrado en la movilidad de las personas, de los ciclistas, de quienes emplean el transporte público y de quienes a diario conducen su automóvil, los cuales en Ciudad Juárez ascienden a más de 600 mil.

Si bien las intenciones del BRT I y II es que en una menor cantidad de tiempo se traslade el mayor número de personas, por el momento no es perceptible por la ciudadanía porque en líneas como la que corre por la avenida Tecnológico aún circula el transporte público tradicional, sumado a la poca cantidad de recorridos disponible.

“Valiera la pena si sabemos que es un determinado tiempo y que va a tener buena calidad, pero ahorita estamos en un limbo, no sabemos ni cuándo va a terminar este estrés, la tensión diaria que se vive, no sabemos cómo va a estar la calidad, nos mandan unidades de transporte, como si las mereciéramos, ya usadas y empiezan a medio funcionar unos tramos”, dijo la urbanista Maycotte.

“¿Por qué le dan a Ciudad Juárez migajas de lo que merece?”, cuestionó la urbanista, quien dijo que no comprendía por qué esta frontera, que aporta tanto al país, no cuenta con un transporte como el de la Ciudad de México y, en cambio, hay sólo unas cuantas unidades de BRT funcionando en la línea II, mientras que “la línea I se ha dejado morir”.

Señaló que el ancho de las principales calles de la ciudad permite la implementación de un sistema multimodal donde se trasladen tanto los peatones como los ciclistas, los automovilistas y el transporte BRT, pero el principal problema en su ejecución ha consistido en que el proyecto no ha quedado en manos de especialistas que participaron de manera exitosa en otras ciudades.

“El proyecto del BRT está cerca del año 2000, el de las ciclovías también, entonces se hacen parches, se hacen proyectos con cierto grado de obsolescencia y se van haciendo poco a poco y nunca se terminan de consolidar, y nunca acabamos de ver los efectos positivos que pudiera traer”, dijo la urbanista Maycotte.

La movilidad urbana de la población, un servicio eficiente de transporte público, tiene impacto en la vida de la ciudad tanto en términos sociales como económicos porque la ciudadanía está expuesta al uso de unidades en mal estado que ni siquiera le garantizan que le brindarán el servicio cada vez que vaya de regreso a casa.

“Imagina estar media hora parado o más y que te llegue una unidad en mal estado y te subes, te toca parado, te roban tu celular y te bajas enojado. Realmente no es una experiencia que te guste vivirla cuatro veces al día, además de que hay que pasar una hora y media o dos horas en el trayecto de ida y de venida”, agregó la urbanista.

Las jornadas laborales de las personas se ven extendidas obligatoriamente por los tiempos de traslado que emplean para volver del trabajo porque no están realizando actividades que les gusten ni aprovechando el tiempo con su familia, es decir, en algo productivo, sino que viajan en una mala unidad en mal estado esperando no tener algún accidente. “Es estresante y, además, es cansado”, dijo.

En este contexto, la socióloga Karla Gallardo explicó que las vialidades mal planificadas e ineficientes generarán siempre malestar social porque no se adecuan a las necesidades reales de la población, y porque esta problemática se suma a muchos otros malestares de la sociedad juarense, como el creciente sentimiento de inseguridad, lo cual deriva en problemas tanto personales como colectivos.

Consecuencias

• Largos tiempos de espera para llegar al trabajo o regresar a casa

• Menos convivencia familiar

• Pérdidas económicas

• Inseguridad

• Ira

En cifras

45% de los viajes no se realiza en automóvil particular

En Ciudad Juárez hay al menos 600 mil automovilistas