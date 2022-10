Ciclovía lleva a comerciantes a la quiebra

Al menos seis negocios ubicados sobre avenida Insurgentes quebraron desde la instalación de la ciclovía, señaló Gerardo Villegas, administrador de los locales que se ubican en el tramo entre las calles Brasil y Venezuela.

Locatarios que se ubican sobre esa arteria de la ciudad expusieron a El Diario su queja sobre la ruta ciclista que se encuentra frente a sus negocios, la cual, aseguran, está en desuso y les sigue afectando en sus ventas, ya que éstas han bajado considerablemente en los últimos meses.

De 10 negocios que representa Villegas, seis decidieron mejor cambiarse de sector por dicha problemática, uno de ellos es una casa de empeño que funcionó en el lugar durante más de 20 años y hace un mes abandonó el local.

“Empezó el problema desde que pusieron la ciclovía, porque algunos traen su mercancía y no la pueden bajar aquí porque no se pueden atravesar, se paran en doble carril y queda sólo un carril y pues no se puede. Había una nevería quebró, había una veterinaria también quebró, desde que pusieron la ciclovía empezaron los problemas porque bajó mucho la clientela… prefieren irse porque no hay estacionamiento”, expuso el afectado.

Añadió además que los comerciantes interesados en rentar alguno de los locales pierden el interés, ya que la ciclovía obstruye el acceso de los clientes.

Fue a finales del mes de septiembre que el Gobierno del Estado reculó en la intención de retirar algunos tramos de la ciclovía sobre la avenida Insurgentes por desuso. A pesar de la situación Carlos González, vocero de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), señaló que dichos tramos no se quitarían, por el contrario, “se va a reparar lo que se tenga que reparar”, expuso el pasado 28 de septiembre.

“Las ventas han bajado un 60 o 70 por ciento, antes se paraban los carros, pero ahora hasta les da flojera, también para bajar la mercancía es otra problemática porque es muy complicado”, expuso Enrique Valenzuela, uno de los locatarios afectados de la Insurgentes.

Por su parte, Humberto Puentes, quien tiene un local de sastrería en la mencionada avenida, mencionó que lleva muchos años en dicho lugar y sus clientes ya lo conocen, por eso ha descartado la idea de cambiar su negocio a otro sector de la ciudad.