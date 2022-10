Reactivación de ruta troncal 1, para junio de 2023

Ciudad Juárez.— Sin camiones y sin presupuestos asignados, pese a una inversión de 308 millones de pesos en la administración anterior, la reactivación de la ruta 1 del BRT fue anunciada para junio del próximo año.

“El secretario (Cesar Jáuregui Moreno) ofreció que para junio habrá camiones nuevos en esa ruta, es una tarea directamente de la Secretaría General de Gobierno; pero el ofrecimiento es que para junio del año que entra esté operando la troncal 1 con sus 60 estaciones hasta Tierra Nueva con unidades nuevas”, apuntó Gabriel Valdez Juárez, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología estatal.

A pesar del ofrecimiento, la administración estatal no tiene a los concesionarios que entrarán a operar el sistema, tampoco los camiones que circularán por la vía; incluso existe una proyección de cuánto costará reacondicionar las estaciones, pero no se tienen los recursos para que la ruta inicie sus operaciones en nueve meses.

De acuerdo con el funcionario estatal, el secretario general de Gobierno se comprometió a que circularán 50 camiones por la troncal 1. “El esquema (de compra de las unidades) lo está revisando el estado. Se tiene que hacer un ajuste, incluso para rescatar el fideicomiso”, advirtió.

Todo el tema de la reactivación de la ruta lo operará la Secretaría General de Gobierno a través de la Subsecretaría de Transporte estatal, desde la operación con nuevos concesionarios del sistema hasta la asignación de los recursos, apuntó Valdez Juárez.

En primer lugar se encuentra el tema de las unidades que circularán por la vía. El planteamiento inicial es buscar nuevos concesionarios que puedan cumplir con la portación de las 50 unidades prometidas, sin que participen los concesionarios que actualmente son los responsables del sistema.

“Se tiene que buscar quien tenga los camiones, eso ya lo está resolviendo la secretaría, obviamente no esperamos que sean los concesionarios que fallaron los concursos, ellos no tienen la capacidad y necesitamos traer los camiones, la gente de Raúl no he visto que traiga camiones a Ciudad Juárez, si no tienen la capacidad es obvio que no estarán, hasta el momento no han presentado ningún plan”, dijo el funcionario.

Explicó que tanto las empresas JCR y Autotransporte Ecosustentable no cuentan con una concesión única, sino con un fallo que les permitió operar.

“La información que tengo es que ya se está viendo quién sí tiene camiones para meterlos rápido. No tengo el dato preciso de cuál es el esquema que se va presentar: concesionarios locales, concesionarios foráneos. En cosa de nueve meses tiene que estar operando como lo ofreció el secretario general de Gobierno”, agregó Valdez Juárez.

Otra cuestión que se tendría que atender para que la troncal 1 pueda arrancar en junio próximo son reparaciones en las 60 estaciones de la línea, recurso con el que no cuenta la administración estatal.

“Hay que hacer reparaciones, hay un presupuesto que se está buscando el financiamiento, no estaba en el radar. Dependiendo de lo que se tenga que hacer, al menos dos millones de pesos para tenerlos en condiciones de operación, seis millones para tenerlos señalizando”, comentó.

Aparte, la autoridad estatal tendrá que resolver problemas identificados en el manejo del fideicomiso que opera todo el sistema de transporte semimasivo.

“No va a desaparecer el fideicomiso, se tiene que mejorar, porque de alguna manera se tiene que garantizar la distribución del recurso. Se tiene que activar ese fideicomiso que ni siquiera ha sesionado para mejorar ese servicio. ¿Qué va a suceder con el gerente que estaba (José María Hernández)?, hasta donde yo entiendo la carpeta está integrada para que se le dé curso. Lo que yo tengo de información era que había deudas por cuatro, cinco millones de pesos, particularmente con la empresa que estaba dando el servicio de recaudación”, estimó el funcionario.