Está viruela del mono en fase de dispersión

Ciudad Juárez.— La viruela de mono estaría ya en su fase de dispersión comunitaria, advirtió el Colegio de Médicos, luego de que el domingo en la noche fuera confirmado en Chihuahua capital el tercer caso de la enfermedad, sin embargo, a diferencia del par detectado en Ciudad Juárez –dado a conocer el pasado 15 de agosto– no se informó que éste tuviera antecedentes de viaje, lo cual dejaría atrás la etapa de incidencias importadas, se indicó.

Aunque se buscó confirmar si la persona, un masculino de 39 años de edad, había salido hacia el extranjero de manera reciente, la Secretaría de Salud no facilitó más datos. Al respecto, Alonso Ríos Delgado, presidente de la agrupación de profesionales en medicina, puntualizó que sí cabe la posibilidad de que se haya asentado la afección símica sin necesidad de que existan arribos internacionales al territorio estatal.

PUBLICIDAD

“Podemos suponer que ya hay una dispersión comunitaria, pues las personas que llegaron de viaje, de Colombia (a Ciudad Juárez), en el avión no venían solos, finalmente tuvieron contacto con más personas y no quiere decir que todos se contagiaron. Suponemos que sí hay más personas contagiadas y si bien no es una transmisión exponencial como con Covid-19 sí es una infección que se está diseminando”, dijo el experto.

Resaltó que es importante que la ciudadanía no caiga en pánico generalizado, pues de acuerdo con la antes citada dependencia la letalidad es de apenas tres a seis por ciento y su índice de dispersión en el país es de sólo 0.000046%. Sin embargo, el doctor destacó que resulta indispensable ser precavidos, manteniendo las medidas de cautela por todos conocidas: sana distancia, mascarilla e higiene constante.

“Esta enfermedad ya se ha presentado en otros países y se ha logrado controlar de forma eficiente. Si se mantienen en cuarentena en su casa con medicamento es más que suficiente... En este caso estamos viendo lo que ya suponíamos, que aquí siendo una región fronteriza nos iba a llegar tarde o temprano y por eso debemos tomar todas las medidas”, dijo Ríos Delgado.

Enfermedad símica

0.000046%

Índice de dispersión

3 a 6%

Letalidad

Medidas básicas de prevención

• Sana distancia

• Cubrebocas en nariz y boca

• Higiene constante