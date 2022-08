Aseguran orden vial en arranque de BRT

Ante las dudas sobre cómo funcionará la segunda ruta troncal, empresarios de Ciudad Juárez se reunieron con la Coordinación de Seguridad Vial para informarse acerca de su operación.

César Alberto Tapia Martínez, titular de la dependencia vial, aseguró a los empresarios que se garantizará el orden en las calles con agentes en cada crucero.

“Por lo pronto vamos a tener que poner agentes en los semáforos y cruces peatonales porque los peatones tendrán que ingresar en medio de los carriles a este servicio”, dijo.

Mencionó que también se apoyarán con la sincronización de los semáforos para evitar confusiones cuando arranque operativamente este proyecto.

Fabiola Luna Ávila, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que existían dudas entre la iniciativa privada sobre temas como la señalética, las vueltas a la izquierda y otras adaptaciones que se han hecho.

“Considerando que el BRT aún no está en funcionamiento, son temas que sí tienen que revisarse porque ha habido algunas instalaciones de semáforos bajando puentes que causaban caos vial”, comentó.

“Vimos cómo se están coordinando con Gobierno del Estado para estos cambios, nos dejó claro que sí hay una coordinación entre el Estado y el Municipio para que funcione este proyecto”, agregó Luna Ávila.

Por otra parte, integrantes del Consejo de Movilidad de Ciudad Juárez expusieron que persisten muchas dudas y desinformación acerca del BRT-2.

En conferencia de prensa, acompañados de un representante de los concesionarios que operarán esta segunda ruta de transporte público semimasivo, expusieron que han estado pidiendo a las autoridades estatales información sobre el arranque del servicio, pero no han recibido respuesta.

“Queremos saber cuándo va a empezar, cómo va a funcionar el sistema de recaudo”, dijo Abigail Villegas, representante de este consejo, el cual fue conformado por empresarios juarenses que aseguran estar preocupados por la problemática que tiene la frontera en materia de transporte público.

“Si el Gobierno no ha sido capaz de dar un plan de comunicación, por más razones que ellos quisieran argumentar, y nosotros como Consejo estamos haciendo cosas diferentes, porque primero somos ciudadanos y luego empresarios, ¿por qué entonces no abonamos a que el BRT funcione?”, cuestionó ante medios de comunicación Javier Venegas, coordinador del Consejo de Movilidad.

También expresaron que la reciente renuncia de Ricardo Tuda a la Subsecretaría de Transporte es un retroceso en el proyecto de modernizar el transporte público.

La semana pasada, al anunciar que el BRT-2 inició en una fase preoperativa, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue), Gabriel Valdés Juárez, dijo que esta etapa durará seis meses, que los usuarios ya pueden abordar los camiones comprando una tarjeta de 50 pesos con tres viajes, que se están usando dos camiones articulados y cinco tipo Torino 2015, y que el servicio se ofrece de estación Aeropuerto a la avenida De las Américas.

Villegas dijo ayer que funcionarios de la administración pasada en algunas ocasiones “mintieron” sobre que la ruta pretroncal Manuel Gómez Morín no circularía por el centro de ese bulevar, sino por los carriles de extrema derecha.

Expuso que aun cuando ya está en operación parcialmente el también llamado Juárez Bus, las estaciones ni siquiera tienen el mapa de ruta.

“La gente no sabe cómo subirse a las estaciones, la gente no sabe convivir con un semáforo para vehículos, peatones y camión. Son muchas cosas, ni siquiera se nos ha dicho cómo se va a ingresar, el tema del recaudo no lo han resuelto; entonces no lo resuelven, no lo comunican, y la gente lo que hace es invadir el carril”, señaló.

