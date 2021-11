Esperan liberar ‘tiradero’ antes de diciembre

Tras permanecer casi once meses obstruido el paso peatonal de la avenida 16 de Septiembre, éste podría liberarse antes de diciembre en un intento por apoyar a los comerciantes que se han visto afectados por la realización de los trabajos para construir una estación subterránea para el sistema semimasivo de transporte.

Aunque la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) continúa trabajando en el análisis de costos, se estima que las reparaciones del paso peatonal de la 16 de Septiembre y calle Segunda de Ugarte puedan requerir de una inversión aproximada a los dos millones de pesos, cifra que podría variar de acuerdo con los ajustes de precios y mano de obra necesarios en el sector, según explicó Enrique Medrano Mendoza, director de Obras Públicas.

“La instrucción es que esos trabajos se saquen a corto plazo para poder liberar la zona bloqueada, debido a la necesidad que tienen los comerciantes, sobre todo durante estos últimos meses del año”, comentó.

Según el funcionario, se prevé que las labores puedan terminarse antes de concluir el mes de noviembre, dado que los trabajos en la zona son “sencillos”. Según detalló, en la zona se llevará a cabo el relleno de algunos drenajes colapsados, reposición de banquetas, acabados y paso peatonal.

“Esto urge, esperamos que para el día 20 de noviembre ya esté reducida el área de protección al máximo, ésta se refiere a todo lo que está bloqueado con triplay, en estos momentos se está trabajando en la reposición de drenajes y rellenos, por lo que posiblemente podamos terminarlos en esta misma semana, para posteriormente continuar con los acabados”, agregó.

Respecto a los daños detectados en el lugar tras la intención de construir el paradero subterráneo Muref, Medrano Mendoza señaló que, a diferencia de los trabajos en la estación Catedral, en la calle Segunda de Ugarte no se presentaron afectaciones a pilotes o estructuras cercanas que pusieran en riesgo el túnel de la 16 de Septiembre.

“No hay daños, de hecho no se toca la estructura del túnel en esa área y no tiene ningún problema. Como referencia, en la otra estación se detectó que los pilotes del desnivel tenían los cabezales con varillas expuestas y corrosión, por lo que ya se programó su reparación antes de continuar los trabajos en la zona, en este caso, cómo no se abre, no se identifican afectaciones o indicios de daños futuros, es por eso que se procederá a la reconstrucción del paso peatonal”, declaró.

El pasado 29 de octubre el titular de la SCOP, Carlos Aguilar García, anunció la cancelación del paradero Muref, ubicado debajo de la calle Segunda de Ugarte y 16 de Septiembre, pues la pasada administración no consideró las dimensiones del túnel, lo que reducía el número de carriles para el tráfico regular y ponía en riesgo a los usuarios, entre otros detalles que, dijo, “no se visualizaron y que hacen la construcción inviable”.