Especial: Celebran su vida y lloran aún su muerte

A tres años de la muerte del artista que le diera proyección mundial a la ciudad, Juárez celebró la vida de Juan Gabriel con una concentración popular fuera de su casa ubicada en la avenida 16 de Septiembre.

Eran casi las 7:00 de la tarde, hora en el que el sol parece ponerse amistoso con la gente, cuando los más fieles fanáticos de este gran ícono musical comenzaron a reunirse.

El Noa, Noa canción que compuso en 1981 para un bar de la localidad que llevaba el mismo nombre, comenzó a sonar en el escenario que se encontraba montado en la calle Perú y más de 50 personas comenzaron a cantarla y bailarla con gusto.

En uno de los costados de la casa y frente al altar del ícono juarense se encontraba Ángela Herrera, una mujer de 54 años de edad, quien dice ser fanática Alberto Aguilera desde hace 40 años.

“Juan Gabriel es mi más grande ídolo, hace tres años cuando falleció, para mí fue como si se me hubiera muerto mi papá o mi mamá, imagínate”, plática mientras se le hace un nudo en la garganta.

Con los ojos cristalinos pero resistiendo las lágrimas. Ángela añade: “Yo iba a ir al último concierto que él iba a dar. Cuando me dijeron que se había muerto no sé qué sentí, sí se le extraña es un ser divino que mi padre Dios nos regaló, pero nos lo quitó bien pronto y no se vale”, dijo.

El evento dio inicio a las 8:00 de la noche en punto con más de 300 personas, algunos se encontraban cantando, otros apenas movían los pies desde la banqueta en la que estaba sentados, pero había algo indiscutible anoche ‘Amor Eterno’, interpretada por el grupo Dank, se convertía una vez más en el punto de unión todos los fronterizos sin importar su estrato social.

A diferencia de hace tres años, cuando se supo la noticia de que había muerto tras un concierto en la ciudad de Los Ángeles, los fanáticos no se contaron por miles, y la avenida 16 de Septiembre sólo se cerró en dos carriles, de las calles Colombia a la Perú, donde podía sentirse el cariño por el artista michoacano adoptado juarense.