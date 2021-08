Escuelas, sin luz ni agua para clases presenciales

Algunas escuelas públicas de nivel básico no cuentan con las condiciones necesarias para un retorno a clases presenciales ni siquiera en un contexto en el que no existiera la pandemia por Covid-19: no tienen luz ni agua, además presentan daños por robo y vandalismo, denunciaron docentes y directivos de planteles educativos.

Esta semana le cortaron la energía eléctrica al jardín de niños Revolución, ubicado en la colonia Centro, al que se le suspendió el servicio ante la falta de pago por parte de Gobierno del Estado, de acuerdo con lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le reportó al personal educativo del plantel, versión que confirmó el organismo a este medio.

“El servicio está cortado derivado de que tiene un adeudo”, informó el portavoz de la CFE en la Zona Norte, Víctor Barba, al cuestionar el motivo de suspensión de energía en el preescolar, pero no especificó desde cuándo se generó el cargo y el monto acumulado.

La escuela primaria Benito Juárez, de la colonia Bellavista, también se quedó sin el servicio eléctrico porque el medidor le fue retirado desde agosto del año pasado y a pesar de que la Dirección reportó la situación ante la CFE y la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) hasta el momento, un año después, no ha sido resuelto.

La misma situación se registró en el jardín de niños Federico Froebel, de la colonia Anáhuac, al cual se le retiró el medidor de luz en julio del año pasado y, además, le fue suspendido el servicio de agua en enero de este año; sin embargo, tanto la CFE como la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) negaron que se tratara de una suspensión y no repusieron ninguno de los dos servicios, denunció personal del plantel.

“Tenemos la esperanza de que al menos nos reconecten el agua, no podemos volver así y menos seguir las medidas de sanidad”, dijo una docente del plantel, quien explicó que ante la situación tendrán que realizar las reuniones de Consejo Técnico Escolar –programadas para la siguiente semana– en otro plantel donde les prestarán un aula.

Incluso, para realizar la limpieza de las instalaciones, como lo establece el calendario escolar del ciclo 2021-2022, tuvieron que acarrear garrafones con agua desde las casas de cada miembro del personal educativo, pero no lograron dejar en óptimas condiciones las aulas porque no fue suficiente el líquido y, además, algunas secciones de los techos están colapsando por falta de mantenimiento.

Al problema de la falta de servicios de luz y agua se suma el daño de infraestructura que sufrieron los planteles educativos durante el período en que estuvieron cerrados a causa de la pandemia. Al jardín de niños Benito Juárez, ubicado a un costado de la primaria con el mismo nombre, le robaron las líneas de cobre de tres aires acondicionados tipo minisplit.

De abril del 2020 a junio del 2021 fueron 111 planteles educativos de nivel básico los que reportaron ante la SEyD haber registrado algún tipo de robo, además de 24 escuelas que señalaron casos de vandalismo, como la primaria Francisco González Bocanegra, ubicada en Riberas del Bravo, que durante el período realizó ocho denuncias por ambos casos.

El plantel se quedó sin aires acondicionados para cada uno de sus salones, además fue destruida la biblioteca con la que contaba, hurtados libreros e incluso las lonas que cubrían el domo de la cancha; sin embargo, el daño más significativo, y que impide el regreso a clases de forma presencial e incluso la labor docente y administrativa, es la falta de energía eléctrica a causa del robo de cableado.

Además del hurto y la suspensión de servicios básicos, algunas escuelas presentan otros problemas: el jardín de niños Benito Juárez no sólo tendrá que solventar un costo de 4 mil pesos por aire acondicionado dañado, sino que enfrenta la falta de personal educativo porque cuenta con cuatro grupos de estudiantes pero únicamente tres maestras porque, pese a las solicitudes, la SEyD no ha realizado una asignación.

Hace tres meses la Secretaría de Educación y Deporte realizó la Jornada Estatal de Verificación de Espacios Educativos para conocer los estragos de la pandemia en la infraestructura de las escuelas, sin embargo, hasta el momento, los planteles educativos dañados no han sido intervenidos por lo que docentes y directivos señalaron que se les dificulta realizar actividades académicas o administrativas.

