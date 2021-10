‘Es por prevención, no porque haya habido un repunte de casos’

Ciudad Juárez— El cambio de verde a amarillo en el semáforo epidemiológico es por prevención con la llegada de la época de frío, no porque haya habido un repunte de casos de la Covid-19 en esta frontera, aseguró ayer el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Declaró que en la ciudad no ha habido rebrote de la enfermedad y negó que con la Feria Juárez, que concluyó la semana pasada, hayan aumentado.

“El semáforo amarillo no tiene que ver con un repunte de casos en Ciudad Juárez. No hay un repunte, solicitamos la información oficial y lo que se nos dice es que tiene que ver con el acercamiento de la temporada invernal, es un tema preventivo”, puntualizó ayer en rueda de prensa.

Este jueves se anunció que el estado de Chihuahua cambiará el próximo 18 de octubre al semáforo epidemiológico amarillo, luego de que en las últimas semanas se registró un incremento de contagios entre la población y se produjo un aumento en el nivel de transmisión del virus SARS-CoV-2.

La Secretaría de Salud de Gobierno del Estado informó, a través de un comunicado de prensa, que luego de la reunión del Consejo Estatal de Salud en Palacio de Gobierno, era momento de dejar el semáforo verde como medida de prevención, por lo que habrá nuevas restricciones en los aforos para las distintas actividades políticas, económicas y sociales.

Pérez Cuéllar dijo ayer que luego de ese anuncio hubo rumores en las redes sociales que pasábamos a amarillo por la realización de la Feria Juárez, la cual se llevó a cabo en la Plaza de la Mexicanidad del 23 de septiembre al 10 de octubre.

“Se comentó que cambiamos de semáforo por el tema de la feria; no ha habido, y lo pueden revisar ustedes, ningún repunte de casos, eso no es cierto y de alguna manera entiendo, así es esto, hubo quien lo manejó así, por eso salí a decir: no ha habido ningún repunte de casos en la frontera y las razones por las que el Consejo de Salud tomó estas medidas fueron preventivas”, declaró.

El edil reiteró la solicitud al Gobierno del Estado para que el Municipio pueda ser parte del Consejo Estatal de Salud, pues es importante tener información al momento.

“Queremos ser parte del Consejo para tener información de primera mano, y también es importante aclarar que no hay repunte de contagios, pero no hay que bajar la guardia”, dijo.

Agregó que al enterarse del cambio del semáforo epidemiológico, “investigamos inmediatamente y salimos a dar esta rueda de prensa”,

Pérez señaló que Ciudad Juárez cuenta con un porcentaje de vacunación alto y está en sus niveles más bajos de contagios de Covid.

Explicó que el Consejo Estatal de Salud toma la decisión de cambiar el semáforo epidemiológico en coordinación con el Gobierno federal, por lo que esto no afectará en la reapertura de los puentes internacionales.

Pérez Cuéllar indicó que en apoyo al comercio local, el Municipio está considerando con las direcciones generales de Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico, regresar el aforo a algunos comercios que por alguna razón se les redujo desde el año pasado.

“Los porcentajes los determina Salud del Estado, pero además de eso se redujeron los aforos y estamos revisando, y en aquellos casos donde no hubo justificación se regresarán sin costo el aforo que tenían tomando todas las medidas”, mencionó.

acastanon@redaccion.diario.com.mx