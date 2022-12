Es la nochebuena un clásico de temporada

Ciudad Juárez.— Los colores rojizos de las flores de nochebuena ya se comenzaron a percibir en esta ciudad; es tradición que sea utilizada para adornar los hogares durante la época decembrina, aunque si es cuidada adecuadamente puede permanecer durante el clima cálido, explicó Édgar Cárdenas, comerciante que tiene su local en el bulevar Zaragoza y Óscar Flores.

Cárdenas compartió que desde el mes de noviembre llegaron a esta frontera alrededor de 2 mil 500 macetas con nochebuenas de diferentes tamaños, mismas que ahora venden entre 60 y 150 pesos. Hasta el momento han recibido buena respuesta de la comunidad que acude a comprarla, y esperan que las ventas sigan al alza.

“Ahorita la venta ha estado muy bien, durante la pandemia sí se vendió pero ahora esperamos que sea mejor y que salgan todas las flores”, mencionó Cárdenas.

Es durante el mes de marzo que se siembra dicha flor para que esté lista para la temporada decembrina, ya que tarda nueve meses en crecer, explicó el comerciante.

La flor se puede encontrar en distintos colores como roja, rosa e incluso blanca, y llegó a esta ciudad proveniente de Atlacomulco, Estado de México.

Édgar Cárdenas dio a conocer que es durante diciembre el mes en que la comunidad busca más la nochebuena, ya que es utilizada para adornar los hogares en la celebración navideña.

“Va dependiendo, pero por lo regular la sembramos desde marzo para que llegue al tamaño más grande, la chica desde agosto, tarda en crecer más o menos nueve meses; hay color naranja, blanco rayado y combinado con rosa y rojo, puede resistir todo tipo de temperaturas pero las frías son las más comunes, aunque también calor, sólo que requiere de más agua”, dijo.

Agregó que desde los 10 años de edad sus padres le enseñaron el gusto por las plantas, y a lo largo del año dedica su tiempo a sembrar distintos tipos que son adquiridas por la comunidad durante las diferentes celebraciones como el Día de la Madre, Día de Muertos y Navidad.

“Es a lo que me he dedicado yo toda la vida. Me he dedicado yo toda la vida a las flores, cada mes son diferentes flores las que se venden, como en mayo los rosales, en octubre y noviembre la cempasúchil y ya cuando llega diciembre es la nochebuena, toda mi vida me he dedicado a esto”, expresó.

