Es BA.2 un reto para la comunidad médica

En 2022, sólo por la pasada ola de ómicron, casi se quintuplicaron los contagios de Covid-19 cada 24 horas en Ciudad Juárez, comparándolos con el promedio de casos diarios que tuvo el virus en todo el año anterior, según datos de Salud.

El 2021 sumó 11 mil 915 infectados, cerca de 992 al mes, lo que equivale a 33 al día, pero el actual –al primer trimestre– ya contabilizó 13 mil 265 enfermos, es decir, 4 mil 421 mensuales o 147 diariamente.

Tal alza correspondió a la variante BA.1 de SARS-CoV-2, que ahora redujo su embate hasta permitir el avance al verde (riesgo bajo). Sin embargo, la alerta por un siguiente repunte existe debido a la nueva subvariante BA.2, que es 50 por ciento más contagiosa y que fue localizada el 14 de marzo en El Paso, Texas. Aunque no se sabe si habrá una elevación igual, sí existirá un impacto, dio a conocer el Colegio Médico.

Consultado, el titular del gremio, Alonso Ríos Delgado, dijo que aunque las autoridades norteamericanas predicen un impacto menor debido a diversos factores, como la inmunidad alcanzada después de la BA.1, aún existen en este municipio características que permitirán a tal ramal generar una próxima elevación; entre éstas, que al menos una tercera parte de esta población no ha sido inmunizada con algún biológico.

Y es que en este municipio, 472 mil 359 personas (54 mil 766 en edad vacunable) no se han inoculado contra la patología, indican datos de Bienestar y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cifra se conforma de 417 mil 593 que no han podido blindarse al no estar autorizados por sus edades y de otros 54 mil 766 acreditados, al tener 14 años o más, pero que aún están en rezago de manera oficial.

“La BA.2 viene a darnos un reto como comunidad médica. Es hasta 50 por ciento más contagiosa que la BA.1”, indicó el doctor con 37 años de experiencia en su profesión. De impactar tal como lo hizo su antecesora, al ser más virulenta podrían elevarse las incidencias hasta 6 mil 631 cada 30 días, equivaliendo a 221 diarios. Aun así, sus verdaderas dimensiones son inciertas.

“Nosotros tenemos que ser muy puntuales en que todo lo que sucede en El Paso, Texas con el Covid-19 también está ocurriendo en Ciudad Juárez, con mayor razón con la apertura de puentes internacionales. La diferencia es que ellos sí hacen estudios. Habrá un repunte, pero no sabemos hasta dónde impactará”, señaló el profesional.

De 2020 a la fecha van aquí 51 mil 262 infectados; de éstos, 4 mil 629 han muerto.

Cabe resaltar que si bien existe un amplio espectro de personas sin algún antiviral, también se han colocado 2.6 millones de dosis. Así, se llegó, según la Secretaría de Bienestar, al 94 por ciento de los inmunizables. Tales esfuerzos han causado un descenso en los fallecimientos, pese a que los casos han ido para arriba. Si bien este año van 10 por ciento más pacientes que todo el 2021, los finados han sido, con 527, hasta 68 por ciento menos.

