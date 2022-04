Error en el listado nominal le impidió votar

Ciudad Juárez.- Por primera vez, este domingo 10 de abril, el señor Armando Cardoso Santiesteban de 71 años no fue encontrado en los libros electorales, lo que le causó un gran enojo, debido a que no pudo ejercer su voto durante el ejercicio de revocación de mandanto, denunció.

PUBLICIDAD

“Sí me molesté, porque fui en la mañana y no me encontraron en la lista, luego yo me puso a investigar porque pues ahí me toca, y luego hablé con una exdiputada y me dijo que sí, ahí me toca, que hiciera un reporte. Y fui otra vez, pero no están los del INE”, narró el habitante de la colonia Altavista.

Dijo que a él le toca votar en la sección electoral número 1438, en donde siempre ha votado y donde este domingo lo hicieron todos sus hermanos, pero él no apareció.

“Sí me molesté, porque pues es mi presidente y yo quisiera votar”, lamentó el juarense.