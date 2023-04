Envían al Cereso a los 5 acusados de la tragedia en el INM

Ciudad Juárez.— Ayer ingresaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 los acusados de homicidio y lesiones en perjuicio de 68 migrantes privados de la libertad en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM).

Daniel G. Y., Gloria Liliana R. G., Rodolfo C. T., hasta ayer empleados del Instituto Nacional de Migración (INM); así como Alan Omar P. V., quien laboró para la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa, S.A. de C. V., y Jeison Daniel C. R., originario de Venezuela, por el momento son los únicos que enfrentan cargos por homicidio y lesiones.

En conferencia de prensa Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), afirmó que las órdenes de aprehensión solicitadas son contra los tres funcionarios del Instituto Nacional de Migración, dos policías de seguridad privada y la persona que inició el incendio.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, dijo que “es muy serio esto, es muy grave lo que pasó, no tiene justificación, fueron muchas pérdidas de vidas, hay mucho dolor, hay indignación. ¿Cómo se justifica este crimen? Lo que queremos hoy es castigo”, dijo también en la conferencia.

Y aunque dijo que hay que castigar y sancionar a las personas involucradas en la muerte de los migrantes extranjeros, aún permanecen en sus cargos empleados federales del INM que fueron omisos y por esa omisión ocurrió la tragedia, expuso la fiscal que acusó ayer a los primeros cinco detenidos.

El 27 de marzo murieron 39 migrantes extranjeros y 27 resultados lesionados en un incendio provocado en la estación provisional, ubicada en la zona Centro.

La causa de muerte del total de las víctimas fue asfixia por intoxicación por monóxido de carbono, según la necropsia de ley. Por estos hechos un hombre de nacionalidad venezolana se encuentra prófugo, informó el Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República, que ya cuenta con la orden de aprehensión.

La fiscal Sara Irene Herrerías refirió que tres familias de las personas que fallecieron en el siniestro ya se acercaron al grupo multidisciplinario creado para el reconocimiento y entrega de los cuerpos.

“El proceso que realiza este equipo interdisciplinario tiene que ver con psicólogos, psicólogas, y los analistas del grupo antes mortem post mortem, consiste en que, una vez realizados los dictámenes periciales en materia de genética, dactiloscopia, fotografía, antropología, odontología, el equipo de psicología y los analistas buscan en todo momento respetar el proceso con las familias, hablar con ellos y siempre darles a los cuerpos un trato digno, principalmente preservar la memoria de las personas, el recuerdo que las familias tenían de ellos”, puntualizó Herrerías.