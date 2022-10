Entregan en Cobach uniformes incompletos

De un paquete de cinco piezas que los estudiantes de nuevo ingreso del Colegio de Bachilleres (Cobach) compraron por 2 mil 315 pesos, el proveedor únicamente ha entregado las playeras a los planteles educativos, lo que ha causado molestias entre las madres y padres de familia que un principio se vieron obligados a comprar los nuevos uniformes.

“No nos han regresado nada ni nos dan ninguna solución, nada más me entregaron tres playeras en Bachilleres 5 y a mi hija le dijeron que era todo lo que le iban a dar”, dijo la señora Lima Díaz, quien explicó que no solicitó el reembolso del pago porque inició el semestre y quería que su hija asistiera a clases con el nuevo uniforme. Sin embargo, no en todos los planteles educativos se ha realizado la entrega de las prendas: la dirección del plantel número 6 señaló que esperará hasta que el proveedor envíe personal para entregarlos porque la relación de compraventa es únicamente entre la empresa encargada de fabricar los uniformes y los padres de familia.

Pero los tutores se rehúsan a no recibir una respuesta de los planteles porque aseguran que el subsistema educativo fungió como intermediario al proporcionarles el número de cuenta de Mario Rivero Gallegos, proveedor de los uniformes, y al exigirles el pago para completar la inscripción.

Les exigen comprobantes

Fue el viernes de la semana pasado cuando inició la entrega de uniformes en algunos planteles de Ciudad Juárez, como el número 19, en el que se informó a los estudiantes que habría una primera etapa de entregas con una playera tipo polo y dos playeras deportivas; además, se les solicitó presentar sus comprobantes de pago en horarios establecidos.

Ante la situación, la empresa UC Uniformes Chihuahua, que al inicio fue seleccionada por el Cobach como único proveedor del uniforme, señaló que se encuentra en proceso de cambiar las tallas de las playeras que fueron devueltas y que la entrega de la pantalonera y la chamarra está pendiente, pero no dio una fecha.

Prendas costosas

El paquete de uniforme de cinco prendas con la nueva imagen consistió en una pantalonera de 598 pesos, una chamarra de 638, una playera tipo polo de 430, una playera deportiva de cuello redondo verde por 325 y una blanca por el mismo costo, lo que representó un pago de 2 mil 315 pesos.

Ante el reclamo de los padres de familia por el alto costo de las prendas, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) canceló su obligatoriedad para los estudiantes de primer semestre y brindó la alternativa de adquirir las prendas pagadas o de solicitar la devolución del monto liquidado, pero de 7 mil alumnos que pagaron sólo se ha devuelto el dinero a 200 y al resto se le han entregado las playeras.

“Ahorita ya han pasado más de los 30 días y seguimos esperando que nos hagan la devolución de nuestro dinero, la inscripción costó 2 mil 100 pesos, los uniformes cuestan 2 mil 300 y fracción. Yo he sabido que algunas personas le han marcado a quien es nuestro proveedor de uniformes en la ciudad de Chihuahua y no contesta”, dijo Lupita Herrera, madre de un alumno del plantel 11, donde no se han entregado ni las playeras.

