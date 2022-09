Exigen escuela digna para sus hijos

Ciudad Juárez— Tras más de un año en que los estudiantes del preescolar “Un siglo de servicio” no han podido asistir a los salones de clases por daños estructurales en las instalaciones, esta mañana madres y padres de familia protestan en las oficinas de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SEyD) para exigir a las autoridades una escuela digna en la que estudien sus hijos.

“A pesar de que mandamos oficios, a pesar de que ya fueron varias personas a comprometerse a atender el preescolar no han hecho nada, y entonces ya es necesario el tener que hacer plantón porque no nos están haciendo caso”, dijo la señora Sandra Lerma, madre de un estudiante de tercer grado que recibe sus clases a distancia.

La escuela, ubicada en la etapa II de Riberas del Bravo, fue edificada en el 2005 por una asociación civil y fue a mediados del 2019 cuando comenzaron a hacerse visibles los daños en los muros de los salones de clases, los cuales se agravaron a principios de 2020, por lo que Protección Civil impidió que siguieran en uso las instalaciones.

“Hay varios niños que ya salieron del preescolar y al momento de ingresar a clases presenciales a la primaria pues no saben desenvolverse en un salón de clases, entonces es lo que nos molesta ahorita”, dijo la señora Lerma, quien en compañía de otras madres esta mañana exige a las autoridades educativas que se atienda la situación del plantel.

La escuela cuenta con seis salones de clases, una dirección, una ludoteca y dos baños, los cuales comenzaron a cuartearse cuando el piso se asentó, por lo que muros y ventanas se separaron y fue posible mirar a través de ellos, ante la situación el Inctituto Chihuahuaense de Infraetsructura Física Educativa inspeccionó el plantel y corroboró el dicatmen de Portección Civil.

“No nos han dado una respuesta efectiva del plantel, no queremos a nuestros hijos en baños portátiles. Las aulas móviles, que ya tienen un año que no nos entregan, tienen baños portátiles y no están condicionadas para niños de kinder”, dijo Perla Ontiveros, madre de un estudiante de tercer grado y otro de primero.

Ante las condiciones del preescolar Un Siglo de Servicio, del turno vespertino, y Francisco Muñoz, del matutino, autoridades educativas instalaron las aulas móviles en un terreno aledaño a las instalaciones, localizado entre el cruce de las calles Rivera Bordes y Rivera de los Manantiales, pero madres de familia aseguran que están en malas condiciones.