Entrega Cabildo la Presea Kirá a Judith Galarza

Ciudad Juárez.- En el Día de la Mujer, el Cabildo entregó este día la Presea Kirá 2023 a la derechohumanista, Judith Galarza Campos, quien inició su lucha en la década de los 70 por la desaparición de su hermana el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México.

En un video se transmitió la trayectoria de Galarza en la que se dio a conocer el trabajo que ha hecho y las denuncias que ha impulsado, fue fundadora del Comité Independiente Pro Defensa de los Derechos Humanos Chihuahua, y otras asociaciones más a favor de las mujeres y niños.

Galarza dedicó la presea a su hermana y a todas las víctimas de desaparición forzada.

“Estoy aquí por el compromiso y valentía de mi hermana, si no hubiera decidido entrar a una organización político-militar, como muchos entraron porque las condiciones no daban para más, porque no había el respeto a la organización por los Gobiernos. Por eso creemos que este trabajo es gracias a ellos”, manifestó la homenajeada.

“Mi hermana Leticia Galarza Campos, la amo y siempre seguiré buscándola”, añadió.

Además se otorgaron reconocimientos a las activistas Lidia Cordero Cabrera y Claudia Luz Arreola Pérez, quienes también participaron en la convocatoria y obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

La presea y reconocimientos se entregaron esta mañana en sesión solemne de Cabildo, en el tercer piso de la presidencia municipal.