Enfrentan migrantes un muro llamado ‘Título 42’

Ciudad Juárez.— A tres años de la aplicación del muro migratorio llamado Título 42 que comenzó el expresidente Donald Trump y que continúa la administración de Joe Biden, el Gobierno de Estados Unidos ha realizado 2 millones 732 mil 913 expulsiones, más de 444 mil 944 de ellas a través del sector El Paso.

Las expulsiones se han llevado a cabo tanto a las fronteras mexicanas como directamente a los países de origen de las personas migrantes. En febrero, por ejemplo, el 25 por ciento de los encuentros de migrantes en la frontera ya habían cruzado al menos una vez en los últimos 12 meses anteriores, en comparación con una tasa promedio de reencuentro de un año del 14 por ciento en los años fiscales 2014 a 2019.

“Yadira”, una salvadoreña, es una de las personas migrantes que han sido expulsadas a Ciudad Juárez este año al menos seis veces en los últimos dos meses después de haber cruzado por las áreas de Santa Teresa y Sunland Park, confesó.

La mujer, quien dijo estar desesperada porque tiene que enviarles dinero a sus tres hijos en Centroamérica, explicó que ha intentado cruzar tanto “por el monte” como por el desierto, pero siempre ha sido descubierta por los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

“Hemos caminado por el desierto, pero nos encuentra el helicóptero; por el monte y ya casi pa’ llegar nos agarran, pero con la aplicación (CBP One) nada más no, no puedo agarrar cita. En Estados Unidos ya me está esperando mi cuñada con trabajo y aquí tengo que pagar 50 pesos por dormir en una iglesia y 30 pesos por bañarme, 80 pesos todos los días, y un hotel es más caro, ya estoy desesperada… también he intentado por la ‘X’, pero ahí está muy peligroso con los ‘coyotes’ y yo no tengo para pagar uno”, narró la centroamericana.

Temerosa de volver intentar el cruce y ser devuelta hasta su país, la mujer confesó que en Ciudad Juárez se ha hecho pasar por venezolana, porque sabe que en esta frontera los migrantes provenientes de otros países sufren delitos como el secuestro e incluso la muerte.

“Petra” es otra mujer guatemalteca quien fue encontrada hace unas semanas por los agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso dentro de una alcantarilla de la vecina ciudad, como parte de un grupo de 17 migrantes, pero ella fue devuelta hasta su país a través del Título 42.

El 21 de marzo de 2020, el expresidente Donald Trump, de conformidad con el Título 42 de la Sección 265 del Código de los Estados Unidos, determinó que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá, existe “un grave peligro” de que se siga introduciendo Covid-19 en los Estados Unidos. Y bajo esta orden, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) prohíbe desde entonces la entrada de migrantes a su país, medida que continuó el presidente Joe Biden.

La expulsión, la mayoría de las veces, se realiza de manera exprés sin la oportunidad de solicitar el asilo en Estados Unidos, y se trata de una política sanitaria, no migratoria.

De acuerdo con las estadísticas de CBP, desde octubre de 2019, cuando comenzó el año fiscal estadounidense 2020 (AF-2020), los agentes de la Patrulla Fronteriza han registrado 78 mil 051 cruces irregulares de personas a través del sector El Paso, 444 mil 944 de los cuales culminaron en una expulsión bajo el Título 42, desde el 21 de marzo de 2020 que comenzó la medida, hasta el 28 de febrero pasado.

Del total de las expulsiones, 24 mil 554 ocurrieron en el AF-2020, un total de 161 mil 516 en el AF-2021, en el AF-2022 sumaron 166 mil 346 más y durante los primeros cinco meses del AF-2023 (de octubre de 2022 a febrero de 2023) sumaron 92 mil 528 expulsiones más por las autoridades del sector El Paso, pero no en todos los casos a esta ciudad, por donde también han sido devueltas personas que ingresan a Estados Unidos por otras fronteras.

Organizaciones y derechohumanistas en ambos lados de la frontera han señalado la medida como violatoria a los derechos humanos. Entre ellas se encuentra Human Rights First (Primero los Derechos Humanos), la cual desde el inicio de la administración de Biden ha documentado al menos 10 mil 250 reportes de homicidios, secuestros, violaciones, tortura y otros ataques violentos en contra de migrantes y solicitantes de asilo que han sido expulsados a México debido al Título 42.

Según estimaciones del Consejo Estatal de Población (Coespo) y el Ministerio para Migrantes de la Sociedad Misionera de San Columbano, aproximadamente 10 mil personas migrantes de diversas nacionalidades, incluidos cientos de mexicanos e incluso chihuahuenses, permanecen en la actualidad en Ciudad Juárez en espera del fin del Título 42 o con la esperanza de lograr una excepción humanitaria, aproximadamente 2 mil 300 de ellos en albergue.

Aunque el próximo 11 de mayo el Gobierno de Biden pondrá fin de la Orden de Salud Pública del Título 42 de los CDC, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron que las personas migrantes primero deben buscar protección en un país por el cual viajen hacia Estados Unidos, a menos que cumplan con excepciones específicas, y tendrán que programar su ingreso a través de la aplicación móvil CBP One, como lo hacen actualmente ante un sistema saturado, por lo que organizaciones estadounidenses que apoyan a los migrantes en Ciudad Juárez y El Paso calificaron las medidas como “sólo otro muro fronterizo”.

En números

Sector El Paso

Año Fiscal Cruces Expulsiones

2023 224,893 92,528

2022 307,844 166,346

2021 193,918 161,516

2020 54,396 24,554

Total 781,051 444,944

Total desde 2020: 2’732,923