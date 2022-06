Era cerca de la una de la madrugada cuando, dormida, Dolores Díaz escuchó todo el desastre que causaba el agua que se metía a su pequeña casa de dos cuartos en la calle Ostración, de la colonia Anapra, una zona del poniente que carece de un sistema de drenaje eficiente.

La lluvia llevaba horas y no paraba, entonces tuvo que correr por su hija de meses para cargarla en brazos y despertar a su hijo mayor, de 11 años, dormido en la misma habitación, para que le ayudara a desconectar el refrigerador, la televisión y otros electrodomésticos ante el miedo de que fuera a ocurrir una desgracia.

Fueron los estragos de la última precipitación que cayó sobre Ciudad Juárez el martes y que pegó con fuerza en la zona del norponiente, dejando anegados a vecinos de esa y varias calles de la colonia.

En un recorrido realizado ayer por el sector, El Diario constató que la familia Díaz fue una de las más afectadas, pues la vivienda se encuentra al final de una calle de terracería que viene de bajada y, cuando llueve, el agua se lleva lo que se atraviese, dijeron los vecinos.

En el caso de Dolores, el sillón, las paredes y otros muebles de madera muestran el rastro de la altura de casi 30 centímetros que alcanzó la acumulación adentro de su piso.

“Todo se me mojó”, expresó, mientras que su esposo e hijo sacaban el agua del patio con cubetas hacia el frente de la calle.

“No se me descompuso nada, pero me puede por mis muebles”. Tampoco pudo evitar que se le rompiera la voz, pues aunque esta vez ha sido una de las más fuertes en los cuatro años que lleva habitando la vivienda, siempre que llueve pasa algo similar.

“Siempre le pongo bolsas de arena en la puerta, le hago la lucha pues; pero en la noche se vino de repente el agua y no pude”.

La madre de familia vive en la calle Ostración número 448, en el cruce con Hipocampo.

Afuera de su casa hay un gran charco de agua de lluvia mezclada con agua de drenaje. Al mediodía y con la humedad del clima, los olores eran fuertes.

Tierra, lodo, mal olor… lo cotidiano

En una casa más adelante, en la misma calle, dos de sus vecinos colocaban pilas de arena que bajaban a palazos de una camioneta afuera del domicilio para evitar que con una nueva tormenta se encharque la propiedad.

“Es todo un problema. Esa agua se va a secar como en dos meses”, expresó uno de ellos, quien veía el encharcamiento de unos 50 metros a lo largo de la cuadra. “El agua fácil llega a la rodilla si te metes”, señaló.

En esta y las calles aledañas es imposible caminar o pasar en carro debido a que las acumulaciones se presentan en toda la zona.

Registros periodísticos ubican Puerto Anapra como una de las zonas de Ciudad Juárez que enfrentan los mayores rezagos históricos en materia de desarrollo social y de infraestructura.

La mayoría de las calles, si no es que todas, son de terracería.

Y no sólo la falta de agua adecuada para consumo es uno de esos rezagos, sino también el de drenaje.

“A mí me gustaría que, así como la Junta de Agua trae mucho borlote con la gente que no paga el agua, que pusiera atención, porque la mera verdad es que el drenaje de esta cuadra no sirve, incluso mi drenaje está tapado”, pidió Dolores.

“Si hay una asociación que me ayude para comprar piedras, para cemento, para poner una barda, ya no quiero que se me meta el agua…”.

Dolores hablaba de que la semana pasada no fue a trabajar porque su niña ‘se le puso mala’, situación que la hizo pensar en renunciar a su trabajo en la maquiladora.

“Ya esta semana dije ‘voy y renuncio’, pero luego me pongo y pienso: ‘ay, Diosito, sin trabajo, y luego con mis niños’, y luego usted sabe bien que un cheque de maquila pues no… Ahorita no hallo ni por dónde empezar…”.

