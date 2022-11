Ejecutado en Costco había sido retado a 'un topón'

Ciudad Juárez.- El hombre privado de la vida en el estacionamiento del centro comercial Costco, ubicado en la avenida Ejército Nacional y Tecnológico, fue identificado extraoficialmente como Octavio Domínguez Mendoza, quien fue amenazado poco antes de su muerte a través de redes sociales.

“No que muy bravo Octavio Domínguez Mendoza, alias Duro, ontas que no te vez traicionero (sic) puro a traición te llevas, desen el tiro de frente y no te miras, aquí andamos y no te miras”, escribió Héctor Borrego a través de la red social Facebook.

En el mensaje menciona que Domínguez Mendoza cuenta con el apoyo de personal de la Policía Estatal y de la Fiscalía de Distrito Norte.

“Van a ir callendo (sic) uno a uno de los que te apollan y salele al topon”, dice el mensaje escrito poco antes de ser cometido el crimen en el estacionamiento del centro comercial y frente a la familia de la víctima.

La persona iba a abordar una camioneta Lincoln Navigator, modelo 2021, color blanca con matrículas DWL 478 A, del estado de Chihuahua.