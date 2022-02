Dona Municipio terreno para instituto

La tarde de ayer martes se puso la primera piedra del Instituto de Hidroponía y Agricultura Urbana, cuyo propósito es continuar sembrando vida a través de cultivos que apoyen a las familias vulnerables a proveer sus propios alimentos.

Teresita de Jesús Cavazos Meléndez, directora del instituto, mencionó que el Municipio les donó un terreno que se ubica en la calle Yate y Ramón Rayón en el parque Humariza, lugar donde se inauguró el proyecto, además se plantó un árbol olivo, característico de las zonas desérticas.

“Este predio fue donado por el Municipio y nosotros implementamos que se colocara la primera piedra para que se inicie con la construcción de los espacios necesarios para llegar a toda la comunidad y mostrarle a la población que se puede producir en estos espacios, y les mostraremos las distintas maneras para que desarrollen sus propios huertos urbanos”, detalló la directora.

Cavazos Meléndez, dijo que desde 2008 han trabajado con este proyecto muy de cerca de la comunidad, principalmente en las colonias más vulnerables para mostrarles cómo se pueden producir alimentos de una manera muy simple en sus hogares.

“Tratamos de mejorar la dieta al agregar otros alimentos que por su costo a veces no es posible que se adquieran, pero sí los pueden producir, y los espacios no es un motivo para que la comunidad no pueda producir en su hogar”, señaló.

A lo largo de estos arduos trabajos han recibido el apoyo económico del Fondo del Empresariado Chihuahuense (Fechac), quien fue de las primeras instituciones en ayudar este proyecto.

Destacó que utilizan dos distintas técnicas para los cultivos los cuales son a través de la producción orgánica y la hidropónica. Otro de los aspectos donde hacen hincapié en este proyecto es en el cuidado del agua, pues conocen el desabasto que existe actualmente en la ciudad.

“Se puede producir mediante varias técnicas como la producción orgánica en donde los desechos que se obtengan en los hogares, desechos que sean de buena calidad y se puedan cultivar”, señaló la entrevistada.