Detienen a ‘mexicle’ por feminicidio

Ciudad Juárez— Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un presunto miembro de la pandilla “Los Mexicles” y acusado de haber asesinado a una mujer y de inhumar su cadáver en el patio de una casa ubicada en el fraccionamiento Parajes de Oriente en noviembre de 2018.

El sospechoso es Jesús David Méndez Orta, alias “Ackon”.

Al ser puesto Méndez a disposición de un Tribunal de Control, agentes del Ministerio Público (MP) adscritos a la Fiscalía de Género dieron a conocer que la víctima Adriana Joanna Mejía Salinas fue privada de la vida entre los días 12 y 30 de noviembre de 2018 en el interior de una casa ubicada en calle Puerto Alicante número 1414-40 del fraccionamiento Parajes de Oriente.

Posteriormente el cuerpo de la víctima fue metido en un tambo de plástico para la basura y trasladado a una vivienda de la calle Puerto Ceiba número 1756 de la colonia Tierra Nueva etapa I, en donde la inhumaron.

La causa de la muerte de la víctima fue laceración del corazón, causada con un arma blanca. Además el médico forense determinó que recibió unas 21 lesiones en los costados del cuerpo, el cuello y el rostro.

Adriana Joanna fue reportada como desaparecida, su cuerpo fue recuperado el pasado 26 de octubre luego de que se obtuvo una orden para catear el inmueble de la calle Puerto Ceiba. El cadáver estaba adentro de un tambo azul y debajo de una sobrecama a cuadros y un edredón guinda, dentro de una bolsa.

Un testigo de identidad protegida declaró el pasado 26 de octubre que al estar consumiendo cristal con “Ackon” y con otro hombre que al parecer participó en asesinar a Adriana Joanna le contaron que ellos habían matado a la víctima a “fierrazos”, es decir, a cuchilladas.

“Que el mismo 12 de noviembre de 2018 habían matado a Adriana Mejía, me conto que la mató a fierrazos o sea a cuchilladas en el cuello, pecho y estómago. Incluso le decía a “Ackon” “verdad carnal”, y “Ackon” le respondía que sí. Erick me dijo que la mataron porque le encontraron un cuaderno que tenía un croquis con información y domicilios de “Ackon”, de Erick y mío. Erick me dijo Adriana nos quería poner pero me la chingué yo primero” y le decía a Ackon”, que te dije que nos la iba a pagar y nos la pago”. Después de eso me dijo Erick le dijo que yo era el indicado para tirar la basura que estaba en la casa donde habían enterrado”, declaró el testigo protegido.

Amigos y un pretendiente de la víctima declararon ante el MP que ella era sexoservidora y vendía cristal y pastillas y refirieron que todo el tiempo estaba vigilada por dos hombres, quienes sólo le permitían ir a llevarle alimentos a una de sus hijas, quien era cuidada por una vecina de ella.

Contra el sospechoso se impuso la medida cautelar de prisión preventiva.





