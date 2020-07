Detectan a 9 adolescentes embarazadas que no recibían atención médica

Ciudad Juárez— A través del programa “Médico a tu puerta” de la Dirección de Centros Comunitarios se ha detectado en dos años a nueve adolescentes embarazadas que no estaban recibiendo atención médica, afirmó el titular de la dependencia, René Carrasco Gómez.

De esos casos, dos se registraron este año, y el resto en el 2019.

El funcionario aseguró que las mujeres recibieron atención médica y fueron canalizadas a una institución de salud para el parto.

“Se les da un primer tratamiento y después se les canaliza a la Secretaría de Salud, se les invita si tienen servicio médico, y si no, nosotros les vamos a dar un seguimiento”, aseguró.

El funcionario dijo que los dos casos que se encontraron este año son de adolescentes que viven en Riberas del Bravo, una tenía dos meses y la otra tres meses de embarazo.

“La cuestión es que los padres ni se enteran de que sus hijas menores están embarazadas, lo primero que hacen es esconderlas para que la familia no las vea, y ahí es el problema porque no se atienden, no llevan su tratamiento como debe de ser, para los cuidados del bebé y todo lo demás”, anotó.

Agregó que si las adolescentes no tienen seguridad social se canalizan a lo que antes era el Seguro Popular, ahora Insabi.

Explicó que “Médico a tu Puerta” recorre las colonias más vulnerables de la ciudad, y a través de un cuestionario que se aplica en cada casa se detecta si hay adolescentes embarazadas. El programa se reactivó el 22 de junio pasado, en Riberas del Bravo, y en cinco días se brindaron mil 216 servicios a 636 pacientes, a través de consulta médica y de las unidades médicas móviles.

Carrasco explicó que todo el personal de la dependencia toma las medidas preventivas para evitar contagios del Covid-19 y se le pide a los beneficiarios que porten cubrebocas, se le coloca gel antibacterial y mantener la sana distancia.