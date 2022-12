Descuidan salud mental por ‘miedo al qué dirán’

Ciudad Juárez.— Al menos ocho de cada 10 personas que requieren apoyo para superar un trastorno psicológico desestiman buscar auxilio clínico por el estigma. La titular de la Comisión de Salud México-Estados Unidos, Martha Sánchez, apuntó que lo anterior tiene consecuencias muy graves que pueden derivar en suicidio, por lo que instó a la comunidad a trabajar en conjunto para eliminar los prejuicios que existen al respecto.

En tal sentido, la Red de Organizaciones Dedicadas a la Prevención y Atención de Trastornos Mentales, Neurológicos y por Abuso de Sustancias (Rotmenas) realizó ayer en el salón Cúpula del Hotel Lucerna un foro al que denominó “Todas las voces, un objetivo: avanzar en el combate al estigma”, donde se congregaron representantes de múltiples organizaciones, universidades y expertos del ramo de Juárez.

“Se tiende a estigmatizar a la gente y ésta, por evitar ser juzgada, por no verse como poco confiable, prefiere no hablar acerca de algún trastorno mental que está padeciendo. Cualquier trastorno mental, si no se acercan, se ve dificultado en la atención, con consecuencias catastróficas como el suicidio”, dijo la profesional e instó a la comunidad a mantener una escucha activa, sin juzgar, con quienes se expresen.

Sánchez dio a conocer que este evento tuvo la intención de educar a la comunidad y a los servidores sobre los daños que generan las descalificaciones o etiquetas que se hacen debido al desconocimiento. Aseveró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado a la desacreditación o estigma como la principal barrera para el acceso de las personas a servicios de auxilio psicológicos y psiquiátricos.

“Los trastornos mentales son sumamente incapacitantes y tienen que ver con todos los aspectos de nuestra vida, de ahí la importancia de atenderlos (…) La salud mental es otro aspecto de la naturaleza humana donde los trastornos son como cualquier otra enfermedad y es necesaria su atención para evitar un deterioro en la calidad de vida. Como dice un lema, ‘no hay salud sin salud mental’”, dijo la experta.