Desconocen vecinos paso a desnivel

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Vecinos del área de Valle del Sol manifestaron desconocer el proyecto anunciado por el gobernador para la construcción de un paso a desnivel que ayude a desfogar la transitada avenida, por lo que incluso han solicitado más información al Gobierno del Estado para conocer con exactitud en qué consistirán los trabajos.

“Nadie sabe nada, en un principio pensamos que los trabajos podrían ser en la prolongación de la Tomás Fernández, ya que tenemos ocho años peleando esa obra, pero al hablar con Sergio Madero, director del Fideicomiso de Puentes, sólo se nos dijo que sería por la Valle del Sol, pero a nosotros como vecinos no nos han presentado nada todavía”, comentó Claudia Arreola, integrante del grupo Red de Vecinos.

Arreola señaló que incluso ya se hizo una petición a Gobierno del Estado para que a la brevedad se les haga saber a los vecinos de dicho sector todos los avances relacionados con el proyecto.

“Ni un vecino sabe nada, no nos han presentado nada de eso, hemos tenido reuniones con el Estado por los trabajos que se realizan del Paso de las Aldabas; se nos hace muy complicado que vayan a empezar trabajos ahorita”, explicó.

Durante la presentación de su cuarto informe en Ciudad Juárez el pasado lunes, el gobernador anunció que solicitará al Comité Técnico del Fideicomiso de Puentes Fronterizos autorización para construir el puente número 11 del Corredor Multimodal para acabar con los congestionamientos viales en la zona de Valle del Sol.

Indicó que la obra contempla una inversión de 29 millones de pesos, sin embargo, el proyecto continúa siendo del desconocimiento no sólo de los vecinos, sino también de la iniciativa privada.

“No sé si el asunto ya se haya tratado en el Comité de Inversiones, pero en mi caso no tenía en el radar ese proyecto, no nos habían mencionado nada, por lo que no tengo información al respecto, sin embargo, le vamos a dar seguimiento”, dijo Eduardo Ramos Morán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Juárez.

Asimismo, respecto al tema del nuevo desnivel, se buscó la opinión del director del Fideicomiso, Sergio Madero, quien hasta el cierre de la edición no ofreció algún comentario.

